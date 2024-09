男團MIRROR演唱會事故至今逾兩年,受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)積極治療,而Mo爸李盛林牧師每周都發代禱信交代兒子治療進度。

繼上月阿Mo曾在社交平台分享與女友蘇芷晴(So Ching)跳舞片段,昨天(9日)阿Mo再更新Ig,他在限時動態轉發韓女團NewJeans的跳舞片段,並附上英文字:"Wanna Dance like this so bad",接着再寫道:"They been healing me starting from their debut since my injury",大概意思是指「好想這樣跳舞」﹑「自我受傷後,她們首次亮相時就一直在治癒我。」

