靚媽性感鬥一番 倪晨曦爆大仔黐身 余香凝寓湊仔於喼弗 (19:04)

余香凝（左圖）表示產後1年收身成功，磅數回落至118磅，她承認狀態不錯可以騷性感，比婚前更瘦。（鍾偉茵攝）

余香凝、樂基兒、倪晨曦等，今天（10日）到中環出席珠寶店開幕活動，余香凝與倪晨曦以開胸性感裝亮相，合照時秒變「黑白雙煞」，成功搶鏡。

余香凝產後1年收身成功，磅數回落至118磅，她承認狀態不錯可以騷性感，比婚前更瘦，出嫁前最高峰試過138磅，她說：「我發現自己體質改變了，以前很容易肥，現場照食飯都無問題，可能體力消耗大，平時兼顧幕前工作和照顧家庭，單是抱起細仔已經10幾磅，同事都讚我操得背肌線條靚。」

提到2仔快將1歲生日，余香凝表示到時會在家中為兒子舉行小型派對，又爆被朋友取笑偏心大女，因為大女1歲生日時，曾連搞兩天慶祝活動，她笑說：「女仔需要打扮，男仔好似悶一點，來到珠寶店第一時間，想到可以買首飾給大女做嫁妝。」

她透露11月再跟電影《骨妹》導演徐欣羨合作新戲，並會出埠1個多月，是自當媽媽後與子女分開最長時候的一次，已想好辦法幫4歲女兒做心理輔導：「我會送她貼紙，知道貼紙貼滿簿就會見到媽媽回來，而且家裏有婆婆、爺爺、嫲嫲陪她玩，好彩外景地點不算遠，可能安排老公假日帶女兒見我。」

倪晨曦形容一身打扮為臨時性感，因活動前知道跟朋友撞衫，故重新揀靚衫，但自覺產後未回復最佳身形，只靠化妝和服飾變得精神一點：「我內心很疲倦，平時在家很忙，3仔現在2個幾月大，晚上要餵夜奶，加上大仔及二仔剛返學，接完放學又要陪他們玩，他們間中爭玩具，做媽媽還要幫手調停。」

為了兼顧事業，只好偷時間工作：「大仔很黐身，連我健身都跟住，他想我經常在他視線範圍，所以不能給他見我出門工作，其實這個階段很Sweet的。」

倪晨曦談到周日（15號）會出發歐洲20日參與時裝周工作，是首次與3個仔分開這麽久，多得老公支持，沒有怨言：「本來我想帶三仔去工作，老公擔心我應付不來，他寧願肩負湊仔重任，只是要我飛之前，安排好兒子日常所需，今次出外工作，我會當幫自己充電。」

（即時娛樂）