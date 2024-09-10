《背著善宰跑》金惠允首來港 盼欣賞美景 泰星Bible廣東話打招呼 (19:06)

韓劇《背著善宰跑》金惠允、泰劇《黑幫少爺愛上我》Bible 、台星曹佑寧以及柯煒林等，今天（10日）出席珠寶店開幕活動。

拍過韓劇《背著善宰跑》的金惠允，首次來港獲粉絲到機場熱情接機，感到非常開心，不過抵埗後行程緊密，她希望工作後能欣賞美景和美食。

憑泰劇《黑幫少爺愛上我》為人認識的Bible，以廣東話打招呼：「大家好，我是Bible，大家食飯未？」他又指上次來港吃過麻婆豆腐好好味，希望此程再可品嘗，又問大家有沒有美食推薦給他，他又說：「我已經很久沒來香港，但每次來到大家都會很熱烈地歡迎我，非常多謝香港的粉絲，希望好快再來跟大家見面。」

Bible主演的劇集 《4MINUTES》已推出，他表示拍劇學了很多東西，最近又為10月舉行的粉絲聚會努力練唱歌和跳舞，期待到時帶出最好面貌給粉絲，又提到平時打扮喜歡戴首飾：「戴首飾飾令我想起早前過世的公公，因為公公曾說過戴首飾可以幫人增加自信，尤其金色可以帶來福氣和幸運。」

樂基兒在本月底伙拍Rosemary於峇里開瑜伽靜修班，今次亦是她們首次開教班，會視乎反應再決定往後的發展，談到現在生活要分配時間湊仔，其4歲兒子Hunter已入讀幼稚園，課餘也會親自教他畫畫和餐桌禮儀，樂基兒說：「他很喜歡上學，學校安排了很多運動給他，平時我做瑜伽，他都會在旁邊跟住做，我盡量做什麼都會帶他一齊做，也會一起下廚、打掃。」

（即時娛樂）