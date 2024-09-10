失憶【諒解】備忘鹿｜彭秀慧自資7位數製作費 對亡母思念融入劇本 (22:18)

彭秀慧迎來第5個全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》，2年前患有腦退化的母親離世，她認為親人離世未必是慘痛，但某一種的溝通斷絕卻很殘忍，今次她將這份思念及經歷，融入劇本上，以講述從主角與母親未解的結，到藉着記憶對母親的諒解。

彭秀慧親解戲名由來，指今次主要是想講失憶，對象來自母親，她說：「母親走之前幾年，經歷記憶慢慢流走狀態，有些人會問究竟哪些記憶去了哪裏？我做了好得意的幻想，就是原來記憶就在個腦裏面，可能慢慢離開腦袋，蛻變成頭上一隻角，用了鹿字就是這意思。」她透露戲中主角會同樣面對一樣的事情，與母親之間有些未解的結，當成長到當年最不明白母親的一個年紀時，才了解到當時母親的眼界和擔心，她說：「我覺得這個是很有趣的一個點，去寫這個故事。」

彭秀慧稱母親離世前患有腦退化，並不是一下子全部記憶失去，而是開始時有思想的紊亂，慢慢在邏輯性及性格上突變，她說：「雖然這個不是戲中要探討事情，但相信任何人都未必容易消化這件事，剛開始時我會用比較積極態度面對，因爲自己是戲劇出身，會用好多方法激活母親想法，如知道母親好喜歡以前某一些事情、明星或電影，我便會播給母親看，母親可能會笑或者會有反應，而我覺得失憶未必是慘痛，但是可能某一種的溝通斷絕了，會覺得比較殘忍。」

彭秀慧今次自資達7位數字製作費，認為獨腳戲是她人生的備忘錄，她說：「第一個戲《29+1》，當時我30歲，雖然戲裏面的故事，未必全部都是真，但我肯定當時有機會面對迷惘狀態是一個記錄；亦有另一個戲講追夢過程，其實會被人笑，因爲有好多挫敗不知怎樣說，也是我曾經一個階段的心態。去到這個階段，就是我早2年人生發生很多事，好多事情要處理，這些事情一些沉澱和累積，必然會成爲我人生養分，不如在這個階段，就做這個獨腳戲。」

（即時娛樂）