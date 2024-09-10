企業強人｜陳豪譚俊彥敵友之間 曖昧男男CP 姜大衛商界老狐狸演技曬冷 (19:12)

由姜大衛﹑陳豪和譚俊彥聯手合演的《企業強人》，即將於翡翠台登場。（無綫提供圖片）

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛、謝東閔、李芷晴、吳子冲和朱智賢等合演的劇集《企業強人》，即將於翡翠台登場。

《企業強人》的主軸企業是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供，加上物流主題亦貼近港人近年的購買及消費模式，內容既真實亦貼地。

這次無綫除滲入「強人」IP品牌，營造最強「戲」勢商戰劇，還動用陳豪和譚俊彥兩位視帝，及應屆金像獎男配角得主姜大衛（John哥），3大好戲又型爆的實力男演員合演。監製羅永賢（Marco）透露，商戰劇雖然需要面對題材艱澀難懂的風險，但由於商戰劇是警匪劇及專業劇之外，最能反映港劇特色的劇集類型，故他與好拍檔黃偉強還是鼓起勇氣挑戰！

Marco透露，《企業強人》集合了無綫三大經典商戰劇《大時代》、《馬場大亨》及《創世紀》的元素，當中陳豪的角色「趙愷」，便是《馬場大亨》黃日華飾演的李大有的延續，Marco說：「李大有同趙愷最大相同之處，係嗰種天馬行空、敢於突破嘅精神，佢哋都係會做啲人哋從來唔敢、唔想同唔肯做嘅嘢，例如為咗激勵士氣，趙愷可以去到好盡，又或者佢願意不斷轉換經營模式。」

今次陳豪及譚俊彥近乎是完全對立的企業家類型，陳豪飾演的趙愷，是世代物流公司的主席兼CEO，為人正直、重情重義，有夢想、有熱誠；雖然凡事看似與錢作對，但絕非沒有生意頭腦，並視企業中逾15000名員工為瑰寶，經常大方餽贈之餘，亦予以體貼照顧，堪稱大老闆界天花板！

譚俊彥飾演的徐道明，曾是趙愷頭號愛將，及後轉職為投資公司成峰資本高級合伙人，更因某些原因介入世代物流；著重數據分析、擁更現代化管理概念的道明，生意頭腦及手段沒有一樣遜色於趙愷，與趙愷堪稱「企業雙雄」；由於2人想法及處事手法太迥異，關係時敵時友、曖昩不清。

昨晚（9日）劇集播出首輪宣傳預告，陳豪與譚俊彥Chok到爆，在會議室的大枱上大搖大擺最強對壘，至於姜大衛飾演的邢文浩，是叱咤商界多年的老狐狸！邢文浩是敬圖集團主席，表面親切但實質滿肚密圈。

隨著生意經驗漸長及人脈漸廣，邢文浩由實業家變成唯利是圖、只想搵快錢的市儈商人，令敬圖由實業企業變為以投資炒賣股票為主的公司，最終更因自身利益，罔顧與趙愷的家族情誼，一再對趙愷造成威脅，而徐道明在二人之間，則扮演著亦正亦邪的無間道角色。

（即時娛樂）