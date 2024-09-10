杜自持10月初舉行管弦樂團作品展 曾獲顧嘉煇送贈教編曲天書 (19:57)

本地著名音樂人杜自持將於10月2日和3日，假座香港大會堂音樂廳舉行「THE ANDREW TUASON 杜自持管弦樂團 ORCHESTRA」音樂會，由杜自持擔任指揮、41位管弦樂手演奏，向音樂巨匠珀西．費思（Percy Faith）及亨利．曼西尼（Henry Mancini）致敬。

繼2年前的「爵士．樂」系列：《杜自持大樂隊》音樂會大獲好評後，他再次攜手音樂界的精英，為觀眾帶來精彩音樂演出。音樂會曲目精心挑選，包括多首耳熟能詳的荷李活經典金曲，有《傻豹》主題曲、電影《珠光寶氣》主題曲《Moon River》、《玉女迎春》主題曲《A Summer Place》等，重溫1950至1980年代的影視佳作。

杜自持音樂生涯深受兩位大師影響，他說：「我的父親從事編曲工作，家中有大量 Percy Faith 的唱片，小時候初聽他的作品覺得深奧，但充滿個性。Henry Mancini 對我的影響更深，多年前師傅煇哥（顧嘉煇）送贈一本Henry Mancini教編曲的天書給我，我視之為音樂秘笈。」

為了增添音樂會的色彩，杜自持邀請胞妹杜翠雲擔任客席歌手，演唱多首經典電影主題曲。此次音樂會將由41位樂手組成「杜自持管弦樂團」，杜自持將擔任指揮，他表示：「作為指揮，樂手的品格與音樂造詣同樣重要，良好的團隊合作是成功的關鍵。」

（即時娛樂）