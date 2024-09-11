王晶重提「掌摑事件」惹熱議 李麗珍否認曾交往 (12:25)

對於王晶爆片場的掌摑事件，珍妹說：「咁多年咁多風雨，我都唔知咩事，若果你哋知咩事既，話畀我聽吖！」（鍾一虹攝）

李麗珍（珍妹）、李靖筠、陳湛文與導演羅耀輝等，昨晚（10日）出席電影《望月》首映禮，楊受成伉儷率領英皇藝人衛詩雅、周家怡、許靖韻、楊天宇等捧場。

王晶早前在網上節目重提舊事，大爆2000年拍攝亞視劇，因知道跟他「曾交往」的女星遇挫折，於是找她做主角之一，希望幫一把，卻被誤以為又想跟她「好」，釀成爭風呷醋場面，這位女星覺得他當時偏愛另一女主角，於是在一次拍攝時掌摑另一女主角。

此事惹網民熱烈討論，並推斷2位涉事女星是劇集《美麗傳說》中的李麗珍和陳法蓉，珍妹說：「咁多年咁多風雨，我都唔知咩事，若果你哋知咩事既，話畀我聽吖！（有沒有經歷王晶所講的場面？）其實我諗係當時宣傳效果，未必係真實故事，加上經過咗咁多年，真係唔知發生乜事。」王晶指這兩位女星之中，其中一位與他曾有交往，珍妹說：「梗唔係我啦！佢同好多女星關係好好，咁佢...唔亂講喇。」

另外，珍妹﹑李靖筠和陳湛文對票房沒壓力，但期望取得好成績，故會盡力配合宣傳和入場謝票，陳湛文抵死地說：「珍姐跑幾多場謝票，我就跑幾多場！」珍妹笑說：「我可能要在戲院睡幾天。」李靖筠表示覺得最重要能回本，相信難度不大，她說：「定個較低目標，等到票房大收，大家就會有驚喜。」

（即時娛樂）