高瀨統也為AK演唱會任嘉賓後眼界大開 11月東蒲專場演出 (12:55)

日本創作歌手高瀨統也（Takase Toya）闊別香港1年半，他宣布將再度來港舉辦《TAKASE TOYA 愛’LL TOUR 2024 IN HONG KONG》專場與香港樂迷重聚。

高瀬統也近年活躍香港音樂圈，單是今年5月在Chill Club 頒獎禮舞台演出後，7月尾再為MIRROR副隊長江𤒹生（AK）的演唱會當嘉賓，今年11月假座新蒲崗東蒲胡李名靜體育館，舉辦專場演出。高瀬統也說：「今次是我第3次香港個人演出，記得第一次是2022年聖誕，我在Music Zone舉行一連兩日演唱會，去年4月在同一地方再舉行了歌迷活動，所以11月在東蒲演出專場，將會是我在香港第3次的個人演出，非常期待。」

事隔1年半再在香港演出，高瀬統也表示不太緊張，他表示可能曾為AK演唱會當嘉賓後，首次在近萬觀眾前演出，令經驗值爆升， 高瀬統也說：「當晚場面非常壯觀，觀眾也很熱情，對我來說是意義重大經驗，讓我視野更擴闊，夢想更遠大，是好好的推動力，期望自己有一天，也一樣可以有那樣的舞台辦自己演唱會，11月的演唱會，就是實現這個目標而邁出的重要一步！」

今次專場演出的主題，高瀬統也表示今年上半年，他在日本舉行了「Love℃」專輯演唱會，香港演唱會主題將會是延續篇，所以演唱名為「愛' II TOUR」，「II」意指英文的"I will"。

問到會否入鄉隨俗嘗試挑戰廣東歌？高瀬統也說：「我是有心想挑戰看看，但廣東話真的好難！單是説話語調的高低已挺費勁，廣東話唱歌感覺更難，要是我努力背上了一、兩句的廣東話，請大家記得掌聲鼓勵我。」

邀請嘉賓方面，高瀬統也在日本演唱會，每次都會邀請嘉賓同台演出，之前香港的演唱會也不例外，由於11月專場演出內容還沒落實，高瀬統也希望大家期待，不過保證專場演出由歌單、演出到嘉賓是充滿誠意之作，亦能令氣氛高漲，高瀬統也補充說：「這次專場會沿用我在日本演唱會採用的做法，藉此縮短與粉絲之間的距離，好像當中VIP門票朋友，可以跟我合照、在後台跟我擊掌互動，我還準備了專屬紀念品，期待到時與大家見面，開心共度一晚。」

（即時娛樂）