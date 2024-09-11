美麗40路｜鄒凱光駱振偉對彭方廷「偷食論」拍案叫絕 (14:54)

ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨晚（10日）播出第7集，請來嘉賓鄒凱光（灘叔）和駱振偉（Thor），測試一眾參賽者表達能力、見解及邏輯思維。眾參賽者每5位一組，每位參賽者需根據辯論題目和被分派的立場，以其獨特見解和論點，將歪理變成真理。拍攝過程中，灘叔堅稱「自己永遠企喺女人嗰邊」，是女人最強盟友，眾參賽者首次見到灘叔，則紛紛表示「由細睇到佢大」，並爭取合照機會影相留念。

第一組參賽者題目為「你嘅老公出軌你嘅好朋友，你會點做？」，被分派立場為「同返老公兄弟或好朋友出軌」的文炎君（Bonnie），引用張愛玲曾經說過的一句話：「忘記一個人只需要兩樣東西，時間和新歡。」文芷苓（校長）聞言即追問：「如果新歡好樣衰呢？」Bonnie振振有詞地認為物以類聚，人以群分，跟老公做兄弟或朋友，相信都是有品質的人。

趙芮嵐（Yolanda）亦堅稱「全部都唔靚仔嘅話真係搞唔落。」灘叔卻指：「𠵱家報仇咋喎！」Thor更說：「唔靚仔咪熄燈囉！」Yolanda直言：「用自己身體報仇咪傷害咗自己囉，仲要畀個唔靚仔嘅人搞，我接受唔到囉。」當灘叔提出「唔靚仔但係可能技術好」這論點時，Yolanda禁不住露出考慮表情，果然身體是最誠實的。

第二組參賽者題目是「老公畀唔到滿足你，你會點做？」，灘叔和Thor聽見被分派「出去偷食」立場的彭方廷（Kiko）一開始說出：「孔子入面都有講過『食色性也』。」時，即露出敬佩神情。當Kiko繼續指出：「人唔單止要用食物維持生命，亦需要用美好事物來滿足心靈同情感需求，出去偷食可以想像為去外食，出去食嘢，多啲選擇。」灘叔和Thor聽後拍爛手掌，Thor聲稱：「第一次聽到偷食係維持生命。」灘叔更指：「我想錄低佢以後畀人睇。」被分派「忍一世」立場的馬麗如（Taylor）則認為：「愛一個人，性和愛可以分開，女人當自強，好多嘢可以自己搞掂！」灘叔聞言卻表示：「但係有陣時你都想聞下男人嗰陣味㗎！」

第三組參賽者題目「40路入演藝圈邊個方法最有效率？」，被分派「喺街裸跑搏關注度和曝光率」的林慧倩（Giselle）聲稱：「做就要做啲人哋未做過嘅嘢。」仙迪立即反駁：「未必有人想睇你裸跑。」Giselle狠狠回應仙迪：「你又知冇人想睇我裸跑？你試下我𠵱家即刻除晒衫，睇下有冇人舉手想睇！」 話口未完灘叔和Thor已經高舉雙手，反應從未如此快。

最後一組題目為「婆媳糾紛，邊個最應該永久消失？」，被分派「奶奶消失」立場的鄧祖欣（Pam Pam）論點，有如一封致奶奶的信，她認為：「做咗咁多年人，身為長輩，要識得處理衝突，唔好成日喺度扮受害者，老婆係佢娶返嚟嘅，有咩事佢自己會負責。唔好介入人哋嘅婚姻，離咗婚你好開心咩？多一個女好過少一個仔，惜佢就放手啦！奶奶！」贏得全場掌聲。

Thor和灘叔亦唱雙簧，Thor笑指：「我直情係希望有婆媳糾紛呀！」灘叔笑稱：「然後搵佢去拆掂佢！」陳懿汶（Barbie）的表現被Thor指最適合做老婆，認為：「佢唔係好出聲，幾識Do，佢唔係冇嘢想講，佢係特登唔講。」灘叔還扮演Barbie心聲：「我知我可以講奶奶，但係我冇講呀！」Thor亦加入心聲：「我寧願放棄比賽都唔會講奶奶㗎。」

（即時娛樂）