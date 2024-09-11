金鐘獎｜劉俊謙憑《此時此刻》首度角逐視帝 跟吳慷仁曾敬驊爭獎 (16:22)

「第59屆戲劇及節目類金鐘獎入圍名單公布記者會」今天（11日）舉行，劉俊謙憑《此時此刻》角逐戲劇節目男主角，將跟吳慷仁﹑柯叔元﹑傅孟柏和曾敬驊爭奪視帝寶座。

劉俊謙聞悉入圍後表示：「非常感謝金鐘獎評審們對我的肯定，第一次入圍男主角獎真的非常興奮，尤其是可以跟我的好夥伴郭雪芙一起入圍，更令我驚喜！謝謝《此時此刻》團隊，特別謝謝連奕琦導演，還有高炳權導演對我的信任。因為《此時此刻》讓我被很多觀眾認識，也聽到很多對『站一個晚上』這個單元的喜愛跟回饋，由衷感謝每一位觀眾。我們頒獎典禮見！」

戲劇類

一、戲劇節目獎

• 不良執念清除師

• 有生之年

• 此時此刻

• 美食無間

• 華麗計程車行

二、戲劇節目導演獎

• 吳宗叡／客家尋味劇場-女孩上場2

• 林冠慧／不良執念清除師

• 奚岳隆／美食無間

• 許肇任、林志儒／有生之年

• 謝沛如／何百芮的地獄毒白

三、戲劇節目編劇獎

• 杜政哲、林晏如／有生之年

• 林佳慧、林美慧／華麗計程車行

• 林冠慧／不良執念清除師

• 蔡至哲／搜尋者

• 盧慧心、謝沛如／何百芮的地獄毒白

四、戲劇節目男主角獎

• 吳慷仁／有生之年

• 柯叔元／女兒大人加個賴

• 傅孟柏／美食無間

• 曾敬驊／不良執念清除師

• 劉俊謙／此時此刻

五、戲劇節目女主角獎

• 方宥心／【早點回家】--大愛劇場

• 郭雪芙／此時此刻

• 楊貴媚／有生之年

• 楊麗音／華麗計程車行

• 賈靜雯／此時此刻

六、戲劇節目男配角獎

• 李李仁／華麗計程車行

• 彭千祐／不良執念清除師

• 楊銘威／此時此刻

• 鄭元暢【鄭綜騰】／有生之年

• 羅宏正／客家尋味劇場-女孩上場2

七、戲劇節目女配角獎

• 方志友／有生之年

• 孫可芳／何百芮的地獄毒白

• 黃舒湄／華麗計程車行

• 楊謹華／不良執念清除師

• 鍾瑶／何百芮的地獄毒白

八、戲劇節目最具潛力新人獎

• 許莉廷／此時此刻

• 彭千祐／不良執念清除師

• 黃路梓茵／此時此刻

• 楊晴／客家尋味劇場-女孩上場2

• 謝展榮／有生之年

九、迷你劇集獎

• 八尺門的辯護人

• 不夠善良的我們

• 商魂

• 愛愛內含光

• 鹽水大飯店

十、電視電影獎

• 公視人生劇展-彈味中的嬰孩

• 明日之子

• 客家電影院-唱歌給你聽

• 暗潮

• 聖誕夜奇蹟

十一、迷你劇集（電視電影）導演獎

• 唐福睿／八尺門的辯護人

• 徐譽庭／不夠善良的我們

• 陳文彬／客家電影院-唱歌給你聽

• 黃婕妤 Remii H.／愛愛內含光

• 鄭文堂、林志儒／鹽水大飯店

十二、迷你劇集（電視電影）編劇獎

• 王育麟、徐宏輝、陳奕凱／暗潮

• 唐福睿／八尺門的辯護人

• 徐譽庭／不夠善良的我們

• 陳芳齊、鄭文堂／鹽水大飯店

• 鄭心媚、賴孟傑、謝翠玉／商魂

十三、迷你劇集（電視電影）男主角獎

• 李銘忠／台語有影-夜盲

• 李銘順／八尺門的辯護人

• 夏靖庭／客家電影院-唱歌給你聽

• 張耀仁／鹽水大飯店

• 賀軍翔／不夠善良的我們

十四、迷你劇集（電視電影）女主角獎

• 林依晨／不夠善良的我們

• 許瑋甯／不夠善良的我們

• 楊富江／公視人生劇展-彈味中的嬰孩

• 楊貴媚／暗潮

• 雷嘉汭／八尺門的辯護人

十五、迷你劇集（電視電影）男配角獎

• 巫建和／愛愛內含光

• 李國毅／商魂

• 柯震東／不夠善良的我們

• 黃迪揚／鹽水大飯店

• 楊烈／八尺門的辯護人

十六、迷你劇集（電視電影）女配角獎

• 方文琳／鹽水大飯店

• 吳奕蓉／不可饒恕的人

• 苗可麗／愛愛內含光

• 黃采儀／客家電影院-唱歌給你聽

• 潘儀君／八尺門的辯護人

十七、迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

• 五木【劉宸肇】／明日之子

• 張耀／八尺門的辯護人

• 陳昭妃／省省吧！我家富貴發

• 楊博智／客家電影院-蒼蠅歌手

• 詹子萱／愛愛內含光

十八、戲劇類節目攝影獎

• 周宜賢、楊豐銘／何百芮的地獄毒白

• 陳貞文、潘建明／客家尋味劇場-女孩上場2

• 馮信華／客家電影院-唱歌給你聽

• 詹晨智／台語有影-夜盲

• 詹嘉文／八尺門的辯護人

• 潘建明／明日之子

十九、戲劇類節目剪輯獎

• 林姿嫺／有生之年

• 陳俊宏／何百芮的地獄毒白

• 黃芝嘉、胡錦驊／台語有影-夜盲

• 楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽

• 蘇珮儀／八尺門的辯護人

二十、戲劇類節目燈光獎

• 莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽

• 陳柏佑／不夠善良的我們

• 劉宸瑋／八尺門的辯護人

• 歐志軍／台語有影-夜盲

• 謝松銘／何百芮的地獄毒白

二十一、戲劇類節目美術設計獎

• 唐嘉宏／不夠善良的我們

• 陳熒德／愛愛內含光

• 黃美清、陳韋中／非殺人小說

• 趙思豪／八尺門的辯護人

• 鄭予舜／商魂

二十二、戲劇類節目造型設計獎

• 吳俊鋒／不夠善良的我們

• 許力文、胡欣儀、陳漢儒、黃趙毓瑋、顏稚樺／此時此刻

• 陳亞琦／商魂

• 葉竹真／有生之年

• 羅宛怡／八尺門的辯護人

二十三、戲劇類節目視覺特效獎

• 李志緯、吳聲政、楊立敏、杜保賢、陳勃佑／地獄里長

• 潘胤余、徐廉傑／客家尋味劇場-女孩上場2

• 嚴振欽、陳晏平／商魂

• 嚴振欽／非殺人小說

• 凃維廷、王懷玉、林婉柔、袁長壽／不良執念清除師

二十四、戲劇類節目聲音設計獎

• 高偉晏、李佳衡、鄭元凱、黃懿梅、黃映榕／愛愛內含光

• 黃年永、陳奕伶、王子柔／八尺門的辯護人

• 楊書昕、陳維良／非殺人小說

• 謝青㚬、湯湘竹／不夠善良的我們

• 簡豐書、吳建緯、許正一、陳維良／此時此刻

二十五、戲劇類節目配樂獎

• 王榆鈞／台語有影-夜盲

• 林生祥／客家電影院-唱歌給你聽

• 溫子捷、游學謙、林明儀、余孟謙／愛愛內含光

• 盧律銘、林孝親、林思妤／八尺門的辯護人

• 盧律銘、羅恩妮、陳宜萱、孔書亞、林逐／非殺人小說

二十六、戲劇類節目原創歌曲獎

• 芬蘭距離／蔡健雅／不夠善良的我們

• 相濡以沫／JUD陳泳希、廖庭翊／愛愛內含光

• 無罣礙／孫淑媚、楊雅喆、乱彈阿翔／鹽水大飯店

• 運轉人生／邱軍、施立、楊子樸／華麗計程車行

• 鹹魚／羅文裕／客家電影院-蒼蠅歌手

二十七、戲劇類節目創新獎

•八尺門的辯護人

• 不良執念清除師

• 不夠善良的我們

• 百味小廚神

• 遊戲開始

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