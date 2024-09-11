朝比奈彩獲鍾培生睇中 產後不足半年火速收身 來港拍廣告 (18:39)

被問及與女星袁嘉敏的感情瓜葛，鍾培生說：「假新聞，已經過了很久，今日不討論了。」（鍾偉茵攝）

「富三代」鍾培生宣布與瑞士美容品牌合作，拓展日本市場，並邀得憑《今際之國的有栖》飾演「水雞光」上位的日本女星朝比奈彩，擔任品牌日本代言人。朝比奈彩專程飛來香港，到觀塘拍攝全新廣告。

朝比奈彩今年3月成為人母，產後未夠半年已收身工作，她獲讚身形弗爆。朝比奈彩她去年曾在港出席商演活動，相隔1年再來拍廣告，而且是角色帶來契機，覺得很開心：「但廣告造型跟『水雞光』全無關連，而是配合美容產品，拍攝以紅、白、黑色主題畫面。」她指攝製工作很忙，來港逗留2天就走，沒有時間觀光，希望下次安排私人行程來玩。

談到因工作與小孩分開，朝比奈彩說：「當然會掛念小孩，但我都很熱愛工作，希望能做到平衡生活，（未來以家庭為先？）因為小孩出世不久，未來如何變化還是說不定，最理想是工作、家庭各分配一半時間。」

她指目前未有新劇工作，但她對拍動作戲感興趣，所以正積極操練等待機會：「我每周做4日健身運動，（能來港拍戲嗎？）有機會都想，會積極參與，只是擔心語言問題，若然角色沒有台詞，只拍動作就最好。」

鍾培生指欣賞朝比奈彩的劇集演出，故與同事決定找她做代言，又大讚她真人優雅。 提到他與網民互動，被問及與女星袁嘉敏的感情瓜葛，他說：「假新聞，已經過了很久，今日不討論了。」

對於袁嘉敏曾在社交平台發文，斥責鍾培生與鍾仁偉兩父子是「人渣」以及「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，鍾培生說：「你信不信？要答的已答晒，過了很多年，無理由再討論，（會否採取法律行動？） 如果再有其他事情發生，我們就會這樣做，之前自己處理得不好，沒有出來或採取法律行動，我會經一事長一智。」

他稱私下沒聯絡袁嘉敏追究是非，認為事情已經過去。怕不怕是非影響做生意形象？他說：「完全沒有影響，全部舊的假新聞，不要追落去。」

（即時娛樂）