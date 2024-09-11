武替道｜董瑋籲勿食古不化 伍允龍演技獲讚感窩心 劉俊謙外行人進入武師世界 (20:55)

由董瑋、伍允龍和劉俊謙主演的電影《武替道》，將於9月26日上映。退居幕後廿年擔任武術及動作指導兼導演的董瑋，在片中飾演性格固執的過氣武指，他否認該片向武師致敬才答應出山，純粹因故事吸引，講述時代進步，由過去帶動到現在，大家應向前看，別食古不化。

董瑋覺得電影向80年代的電影人致敬，他說：「動作電影在這個年代比較輝煌，但一部動作電影，不是單靠特技演員就能完成，像成龍和洪金寶（三毛）電影，都要由一班龍虎武師和工作人員配合才能成事。」見證多個年代動作片的董瑋，覺得以前和現在最大分別是資金問題，他說：「現在不夠錢拍，拍電影需要錢，拍動作電影更加要錢。」

伍允龍在戲中只有2﹑3場打戲，但也施展渾身解數，他說：「我很熱愛這行業，戲中又講幕後英雄故事和辛酸，雖然資源和時間有限，大家都盡全力拍到最好。今次最開心可以和董師傅（董瑋）在幕前合作，我們相識已20年，過往都是在幕後上合作。（拍動作片多年，可有辛酸？）不可以講辛酸，但覺得有點遺憾，功夫動作片發源地是香港，技術仍然存在兼繁榮，但不是在香港，而是在別的國家！」成立了工作室的伍允龍，未來會開拍中、低成本兼風險不大的電影，給予新動作演員發揮及汲取經驗。

問到伍允龍會否給新晉動作演員劉俊謙演出機會？伍允龍笑說：「是叫他給機會我呀。」劉俊謙身手如何，伍允龍指在董瑋面前，不敢班門弄斧。董瑋大讚劉俊謙有當動作演員潛質，無論在《九龍城寨之圍城》和《武替道》都有驚喜演出，他說：「如果是特技演員絕對合格，他自我要求很高，這是動作演員和武師必要條件。」

沒有功夫根柢的劉俊謙，雖然有現代舞底子，但與武打完全不同，故在拍攝前先跟導演和一班武師練習，拍攝時邊拍邊學，劉俊謙說：「在練習過程中，令我這個外行人慢慢進入武師世界，對他們了解多了。（是否很辛酸？）這行是辛酸的，但正如董瑋和伍允龍所講，這是武師本分，而且沒有一份工是舒服的。」

劉俊謙表示愈接觸得多動作片，愈清楚一定要練功，他正在拍攝的電影，也涉及大量動作場面，他承認最近的確多了動作片找他演出，笑說：「可能大家以為我識打，其實我不懂。」

說到他在戲中見證女友蔡思韵結婚，問到望對方穿婚紗感覺時，他說﹕「幾新鮮，沒見過。（心動想結婚？）她穿婚紗幾靚，但結婚就日後再講。」伍允龍爆劉俊謙和蔡思韵私底下很恩愛、很開心，令他羨慕。

伍允龍拍動作電影雖然拍到五勞七傷，但沒想過不再拍動作電影，他說：「我的強項是用動作表達自己和講故事，曾有人叫我多拍文戲，就有機會拍部純文藝片，我做動作演員，有些場面在打鬥中兼顧演戲，過程都不容易，好似《九龍城寨之圍城》，大家不是讚我動作，而是讚我演技，令我感到窩心，希望繼續做一個大家認為我有演技的動作演員。」

問到董瑋會否多參與幕前演出？董瑋笑言經常做「草」和「葉」，都是做回本業較佳。他指還會演出，因還有很多熱誠的年輕導演，他們參與首部劇情片，他會參與演出，支持他們，他說：「我付出只幾天時間，現在他們想拍得久都很難，很多幕後人員仍留在圈中工作，有團火，令我很感動，因為有他們這團火，電影業才還有機會。拍大製作，現在是困難，但由細而大，希望將來發展到像韓國，政府對財團有些拍戲稅務優惠，才會有更多資源拍攝，一場戲明明需要拍4日，但現在要在2日內完成；別人一部文藝片拍3個月，但我們只拍20日，導演懂飛都無用，希望觀眾多多支持香港電影，給大家一個機會。」

（即時娛樂）