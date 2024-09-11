「劍神」張家朗性格內歛 不習慣舉動受關注 珍惜跟發哥合作機會 (19:56)

「劍神」張家朗連奪兩屆奧運男子花劍個人賽金牌，為港增光，賽後他被爆有位法國籍女友，對方是劍手兼醫科生Solène Butruille，日前有網民捕獲他和女友搭飛機由沖繩外遊回港，又有報道他與女友進入同居生活。外遊後的張家朗今天（11日）以品牌代言人身分亮相，亦是衛冕金牌後首次出席商業活動。

張家朗以黑色西裝打扮，出席淺水灣舉行的時尚品牌活動，吸引大批傳媒採訪，大會事前聲明張家朗不會回答有關感情、代言酬勞問題，而且傳媒不許自行發問，需預先提交問題，經大會公關篩選，再由公關代為發問。

張家朗席上表示奪得兩面奧運金牌，至今仍然很開心，得獎背後要感謝大眾支持，以及家人和教練幫助，尤其教練在他狀態不佳時不離不棄。至於下屆洛杉磯奧運會不會參加？他稱：「仍有一段時間，要先觀察自己的積分、身體狀况2、3年。」

他指自從上屆奧運，很多市民開始關注劍擊運動及運動員，這種支持度對他來說是正面和開心的事，變成一股很大的動力，但時至今日，一舉一動被關注，他坦言很不習慣：「我本身是個較內斂的人，而且比起其他人，我們的職責是運動員，面對很多事，可能處理得不太好，希望大家給我們多些私人空間會更好，但我不可說這些關注是壓力，明白香港市民替我們開心，見到我們都開心，在傾談時我會感覺到大家的熱情，聽到大家捱夜支持看我比賽，會好開心。」

有報道關於張家朗和女友的生活，問他有否因此不開心？他禮貌回應：「我暫時未看到發生什麼事。」

張家朗上屆被封「金家朗」，他笑稱今年衛冕後，再沒聽到別人這樣稱呼他，他笑說：「其實都不習慣這個名，希望大家叫我全名，張家朗。」提到成名後，獲撮合跟偶像周潤發合作，張家朗表示經歷很深刻：「我是發哥粉絲，看過不少他主演的電影，之前看到市民大眾行山上偶遇發哥分享，但自己因為訓練及注重休息，而沒有這些機會去遇到發哥，所以很珍惜難得機會跟他合作，跟發哥傾談也學到了很多東西。」

（即時娛樂）