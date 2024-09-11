林鈺洧傳「父女戀」後首露面 冇去馬清揚豪宅：大家對我有誤會 (20:25)

林鈺洧表示當選後出席慈善活動時認識馬清揚，大家是普通朋友：「我跟好多朋友單獨食飯，但記得張相很久之前，我不覺他追求我。」（林祖傑攝）

2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）今年6月爆出與1981年港姐亞軍錢慧儀前夫馬清揚密會，Denice被指經常出入男方山頂豪宅，更有撐枱腳合照流出，Denice一直未有回應此事。今天（11日）她蒲頭親自澄清緋聞，否認刻意「潛水」，並強調沒有拍拖，更指報道影響工作而難忍「黑面」。

Denice獲安排與黃嘉雯、郭珮文及15位應屆候選佳麗綵排，她看來心情不錯，受訪時表示沒有休息，忙為處境劇《愛‧回家之開心速遞》開工，她說：「我不會『潛水』的，亦沒有拍拖，大家對我有太大誤會。」

她否認經常駕車上山頂，亦沒去過馬清揚豪宅，片段中是她北角寓所樓下。她說：「我當選後出席慈善活動認識馬生，只是普通朋友，我跟好多朋友單獨食飯，但記得張相很久之前，我不覺他追求我。」

對於捲入對方離婚風波，她稱交朋友不會起對方底，直到有關自己新聞被報道後，才知道對方有很多故事，她說：「不否認新聞一出，有問對方發生什麼事，但我不覺得好委屈，從不會介入別人的私事，都是努力工作，珍惜公司給我的機會。」

問是否怕被指發展「父女戀」，而影響事業才這麼撇脫？她即道：「我對任何人都可以好撇脫，現在怕了約朋友，因為異性朋友驚我黐埋去，說我跟他拍拖，我現在真的沒朋友了。（接受年紀大的男士？）我沒想過，只想做工作狂。」

（2）倪樂琳、（10）吳芷靖和（11）梁嘉瑩再次在網上觀眾投票「我最喜愛佳麗」暫時領先，倪樂琳及梁嘉莹被黃嘉雯及郭珮文點名看好。

（即時娛樂）