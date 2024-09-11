NewJeans突開直播控訴公司HYBE 要求閔熙珍復職 (21:03)

韓國人氣女團NewJeans的5名成員今日突然開直播，而且一身黑灰，神情凝重，向全球粉絲表達她們對所屬事務所ADOR社長閔熙珍與母公司HYBE爆發衝突後所受到的委屈，並表示不理解HYBE的行為，還有對於未來感到十分不安的心情。其間向HYBE表示，希望閔熙珍能回到原本的社長岡位，ADOR也能回到過去的樣子，NewJeans稱會更努力工作的。

片段一開始NewJeans成員Hyein表示，決定開直播因社長閔熙珍被解僱沒多久，看到工作人員面對不正當的要求和壓迫，心情很痛苦，而且很擔心她們5人的未來，所以鼓起了勇氣開直播。不過該直播片段其後刪除，但有網民已備份。

NewJeans的Minji表示過去半年的爭議不斷，她們身為當事人覺得不被尊重，「我們想做的音樂、想實現的目標，但現在無法前進，更可能失去我們過去的成就，讓我們感到很無力，所以決定站出來」。Hyein提到隊友跟HYBE高層開會，但沒有達成共識；Danielle則認為閔熙珍實在太可憐，指HYBE沒有人情味，甚至不覺得在這間公司能學到東西。

韓國娛樂公司HYBE旗下有防彈少年團等偶像組合，子公司ADOR推出女團NewJeans，由社長閔熙珍一手打造；然而今年4月起HYBE和閔熙珍爆衝突，閔熙珍早前被解除職務，和她關係良好的NewJeans，向粉絲表示「感到很無能為力」。本月8日，第7屆The Fact Music Awards頒獎禮，NewJeans發表得獎感言時向閔熙珍致意，並說「這可能是最後一次了」，讓粉絲對於NewJeans的未來憂心忡忡。

（即時娛樂）