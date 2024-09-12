梁詠琪梁雍婷為新戲曬黑 急塗美白產品為肌膚急救 (15:14)

梁詠琪（Gigi）、陳湛文、朱栢康、梁雍婷、陳輝虹、凌文龍及陳獻略等，前晚（10日）出席主演電影《逆轉上半場》煞科宴，順道提早慶祝中秋節。Gigi與梁雍婷為出席煞科宴的小演員準備傳統燈籠，Gigi說︰「我哋拍完部戲，好開心可以再見番面，慶祝部戲煞科同預祝中秋節，可以食月餅。我喺中秋節除咗食月餅，仲會買竹紮燈籠畀個女玩。佢哋玩電燈籠多，我見到傳統款式，通常會忍唔住即刻買，有時會掛到整個露台都係燈籠，其實只係玩一晚，但都係好認真，好有儀式感去玩呢一晚。」

梁雍婷說：「我記得細個時會同屋企人一齊整燈籠，之前疫情都冇機會同屋企咁多人一齊食飯。有啲家人今年返咗嚟香港，所以期待再一大班人坐滿一圍食飯，真係好耐冇試過。」Gigi問有否覺得一眾小演員時隔半個月已長大了，梁雍婷笑言：「我覺得佢哋皮膚白得好快，新陳代謝快，因為我哋每個演員拍完球場戲都曬黑咗，佢哋皮膚好快變番白，但係我嘅膚色仲未回復番正常。」Gigi笑言：「我都加緊油，搽多啲美白希望快啲白番。」

陳獻略揚言要與朱栢康不醉無歸，朱栢康說：「由於一眾小演員攜同父母到場，所以佢哋今晚冇得飲酒，哈哈！」他們稱高興是可以一齊食飯、嘗月餅迎中秋，期望新戲開拍續集。

（即時娛樂）