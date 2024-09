next

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)早前(8日)29歲生日,其後援會發起一系列《Voyage to the New Era》活動,如粉絲聚會、生日展覽等。Jeremy Lee International Fan Club昨天在社交平台宣布,向兒童心臟基金會、浪浪之家、貓行星及動物義工貓狗之家各捐款3萬元,希望能在社會上散播善良的魔法,透過捐款支持各機構的運作,讓更多有需要的人、動物或團體受惠,同時感染更多人熱心公益,散播溫暖。Jeremy在社交平台轉發帖子及打上心心及雙手合十的圖案以示感謝及支持。

(即時娛樂)