武替道｜劉俊謙難忘拍攝跳樓戲︰企上6樓有啲怯 (16:09)

劉俊謙、董瑋、伍允龍（Philip）、蔡思韵主演的電影《武替道》將於本月26日上映，電影公司今天（11日）推出電影主海報、正式預告及電影製作特輯「演員篇」，率先披露戲中重要場面。劉俊謙飾演對港產動作片充滿熱誠的年輕武師李世龍，有多場動作戲，其中一場是在油麻地鬧市拍攝的槍戰。他對拍攝當日武師團隊效率極為欣賞︰「電影預算所限，嗰朝基本上好短時間就完成一整場槍戰戲，一個上晝就拍咗差唔多超過100個鏡頭。好難忘，從未試過喺咁短時間內完成，成個拍攝進度、速度要更快，但係動作指導海哥（江道海）好好，手足又好清楚自己要啲咩，自己就好努力跟住去執行。」另一場令劉俊謙難忘的是6層高的跳樓戲，他坦言拍攝時膽戰心驚：「我冇畏高，但企上6樓拍攝都有啲怯，就算有威吔吊住，始終冇試過企喺大廈邊，望住樓下咁高然後跳落去。我就咁跳落去都係做少少跳樓反應，最難嘅反而係啲拉威吔嘅師兄，即係點樣放威吔，威吔放到去邊度要勒住拉。」

戲中飾演「森哥」的董瑋亦要拍攝跳樓戲，他與劉俊謙不約而同認為最辛苦是一班拉威吔的手足。今年踏入70歲的他透露拍攝前有點怯，皆因這次是他28年來再度吊威吔，但最後只拍了3次就完成。他說：「喺條件有限之下，都無乜辦法去試或者夾，仲有一個原因，就係真係好高，試一次驚一次，咁不如直接演。」董瑋憶述上一次威吔已超過20年，當年擔任武指的他跟劇組到內地拍戲，臨時拉夫要被吊威吔。他回憶︰「當時因為要拍一個比較複雜嘅鏡頭，要吊住威吔徒手持機拍攝，又因為係臨時決定拍呢個鏡頭，器材方面冇一啲叫做陀螺儀嘅物體，或者係較好嘅器材，咁就一定要有個攝影師吊喺空中拍，冇理由叫個攝影師上去㗎，唯有我自己揸機，畀啲手足吊我上去拍。」

（即時娛樂）