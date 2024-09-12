法證VI｜陳庭欣被欽點演奸角 鄭衍峰「裙腳仔」角色獲讚 (16:28)

鄭衍峰在劇中佔戲頗重，且角色立體兼有發揮，他演只想好好戀愛的李啟，本身已是欠果斷及自信的「媽寶」二世祖。（無綫提供圖片）

甚少演奸角的Toby（左圖）表示，是次參演《法證6》演壞女人，是因為佳導看了她在電影《女子監獄》中的演出；鄭衍峰近乎全裸躺鋼板牀凍到震。（無綫提供圖片）

無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》今個星期播出結局周。昨晚（11日）一集，女主角之一的Nana（蔣祖曼飾）身陷險境。一直遭前男友李啟（鄭衍峰飾）糾纏的Nana，原本打算歸還男方所有之前贈送的現金及禮物，與對方劃清界線，但李啟在Nana準備攤牌前離奇死亡，Nana亦同告失蹤。

幾經調查，井Sir（袁偉豪飾）及余Sir（黃宗澤飾）等揭發事件與李啟家姐李玥（陳庭欣飾）有關；原來李玥為了繼承家業，竟冷血至親手殺死親弟，還計劃一併殺掉Nana及其腹中塊肉，以摒除所有和她爭家產的障礙，最終李玥遭繩之於法，余Sir則在寶樂（馮皓揚飾）協助下將Nana救出。

鄭衍峰（Leonard）在劇集中佔戲頗重，且角色立體兼有發揮。一心只想好好戀愛的李啟，本身已是欠果斷及自信的「媽寶」二世祖，整天不但開口埋口就是「媽媽」及「Nana」，性格亦軟弱及賴皮，明顯不討喜的類型。由於Leonard選擇以較溫和的方法演繹角色，加上性格單純無害，故獲得不少網民支持。

談到新劇角色戲分重，Leonard笑言首次拍劇有感情線，並謂當知道對手是蔣祖曼後即放心不少：「雖然未同佢合作過，但都知佢好有經驗同埋好好人。同埋真正埋位時，因為劇本經常要改，Joman即時同我再分析劇本、睇吓我哋兩個應該點演，真係好多謝佢。另外都要多謝我媽媽漪娸姐，佢喺現場會幫我執應該點演，仲教我點樣演繹一個煩得嚟又令人鍾意嘅二世祖，佢真係教咗我好多。」

Leonard指當初是佳導（鍾澍佳）找他演李啟這個角色：「佢話想我做裙腳仔。」他補充由於感覺角色較單純及不喜歡思考，故事前沒有為角色設計太多細節及小動作：「我主力都係放鬆同放空去做好個角色，唯一叫度過嘅嘢，就係嗌漪娸姐做媽媽。」

至於解剖戲場口，Leonard拍攝前後原來經歷了「冰火五重天」：「拍之前我咁啱請咗幾日假，去峇里出席何依婷婚禮，嗰度成30幾40度。跟住我一返嚟第二朝，就怕呢場戲，嗰日正正係12月尾、得10度左右，一來我要唔著衫，畀5個化妝師由頭化屍體妝化到尾，一化化足2個半、3個鐘，好彩當時係開晒暖氣嘅。到真係拍嗰時要瞓上塊鋼板時，嘩！因為扮死屍要閉氣，但又凍喎，所以每閉氣15秒都要Cut一Cut，蔡潔都有忍唔住話你個心口係咁喺度震喎，我話係呀，真係太凍喇。」

陳庭欣（Toby）只是飾演單元主角李玥，但過足戲癮，除保持霸氣及偶爾奸險樣，昨晚更上演狠心殺人、及對下屬變臉游走「冷酷」與「開心勝利」之間。甚少演奸角的Toby笑言，是次有份參演《法證先鋒6》演壞女人，是因為佳導看了她在電影《女子監獄》中的演出：「有一日喺event撞到佳導，佢話佢有睇套戲，佢仲話因為我入面做嘅角色好唔係我、豁晒出去，所以今次就搵我做奸角，我聽到都覺得幾驚喜。」

（即時娛樂）