美麗40路｜鍾慧冰化身最強奶奶 笑契仔保錡多女唔使愁 (16:47)

ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨晚（11日）播出第8集，一眾參賽者為爭奪「全能新抱王」美譽，接受由化身為最強奶奶的鍾慧冰（冰姐）一連串家事考驗，展現持家有道一面。當冰姐被孫慧雪問到揀新抱有何標準時，冰姐說：「我冇標準㗎！我唔會計年齡，又唔會計較樣貌，最緊要合眼緣，不過要溫柔大方，斯文有禮，逗得我開心同持家有道。」

當黃心美（Scarlett）奇怪冰姐只得一個女兒，為何會變成奶奶揀新抱時，冰姐笑指：「我有個哎吔契仔吳保錡，不過佢唔需要我搵，佢大把女，但我縱橫江湖多年，好多人信任我眼光，可以幫佢哋揀新抱。」

要得奶奶歡心，當然要投其所好，冰姐自言跟保錡和陳月媚（媚姨）去完馬來西亞拍節目後，便愛上榴槤，第一關眾參賽者需鬥快開榴槤。

當中曾凱霖（Belle）很快便舉手表示完成，正當主持驚訝她何其快手之際，卻發現她原來不知道一個榴槤是有好多楷，最後因為翻手再剝而被取消資格。結果時間最快的4位參賽者：陳雅慧（仙迪）、鄧祖欣（Pam Pam）、吳寳儀（Polly）和高以嘉自動成為隊長，可挑選隊員進行之後的比賽回合。

當最後選剩李泳芯（Nika），Nika不禁覺得：「喺呢度自己係咪冇朋友？得番我一個，好似被人遺棄咗咁，嗰刻我覺得好傷心。」

第二關4隊參賽者需鬥快裝嵌傢俬，每隊派出1人口述說明書，其他隊員則負責裝嵌。首先是牀架組，由 Polly 帶領的藍隊對以嘉帶領的白隊。擔當藍隊說書人的朱筠雅（Katchupx）聲稱「輸人唔輸陣」，主要提醒隊員不要背鏡頭和保持微笑。隊長Polly 則被馬麗如（Taylor）指她「淡定有錢剩」，望見她會有種好安心感覺。

反觀白隊趙芮嵐（Yolanda）的表現就被阿雪大讚「勁」，指她過程中不停喊「快啲！攞嚟！」，就像一個可靠的男人。

（即時娛樂）