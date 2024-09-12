陳凱琳魏浚笙吳浩康放笑彈 林雪演禮貌的哥惹替身疑雲 (17:49)

混血肥仔（曾達恩，Tommy）主理的多媒體頻道BBO（Black Box Office），推出一連6集短劇《人生好似好很難》，講述丁丁（丁彥均）飾演的少女上班族如何面對人生各種困難，首4集更邀得林雪、陳凱琳（Grace）、魏浚笙（Jeffrey）及吳浩康（Deep）客串演出。截至今日（12日）中午12時，首4集已合共獲得超過75萬觀看次數，林雪客串的首集更有超過37萬名觀眾收看，成績不俗。

林雪在劇中飾演對乘客有禮貌、語氣戰戰兢兢的的士司機，被質疑行錯路時會極力解釋是跟地圖程式選擇行最順暢路線，又放棄「四捨五入」慣例堅持找續五毫子及向乘客講出勵志說話，揚言很怕會影響的士行業形象。片中的林雪與其粗豪形象大相逕庭，不少觀眾都笑指林雪不似平時，更有人留言：「好彩臨尾（花絮）講番粗口，林雪唔講粗口我以為係搵人扮！」

陳凱琳客串演出第2集，飾演「公司阿姐」，坐在經理房中將疑似「大信封」交給返工遲到的丁丁。以為是解僱信的丁丁發現原來信件是升職信後，口不擇言指Grace的房間望海風水好。Grace聽到後面色一沉：「做咩呀？想坐埋我個位呀？你唔使返工咩？出番去啦！」有網民看後讚Grace演技有料到。Jeffrey就在第三集出場，飾演丁丁的新上司，與丁丁模擬店員大戰麻煩客人，扮演麻煩客人的Jeffrey似模似樣。第4集的Deep則飾演小店老闆，向丁丁呻生意慘淡想減租，說到痛處時更「自嘲︰「吳浩康話，70%嘅小店老闆收入不如一個地盤工人！」

混血肥仔表示︰「已碌爆人情卡，有兩個我直情唔敢講，驚佢哋會臨時叫我唔好出。」

（即時娛樂）