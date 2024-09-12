《于氏王后》足本原版登場 鄭柔美壓力爆煲 池昌旭曬胸肌演激情戲碼 (17:32)

全鐘瑞接演此劇的原因，原來跟她的父親有關。（大會提供）

韓劇《于氏王后》上月播出後話題不斷，劇中鄭柔美首度裸露上陣、李洙赫殺人不眨眼，幕幕大尺度戲碼惹熱議。該劇會有全套8集「19禁」原裝版本，今天（12日）在「黃Viu煲劇平台」登場。

「百想影后」全鐘瑞首度演出史劇，便獨挑大樑擔正「王后」一角，談到挑戰《于氏王后》的契機，全鐘瑞表示：「一開始是因為父親希望我主演這部劇集，後來我也被于氏王后所吸引，因為她是野心勃勃、坦誠而進取的女人；歷史上有很多堪稱傳奇的女性，都沒有得到太多關注，作為演員的我能夠演如此重要女主角，別具意義。」

講到《于氏王后》的亮點，非幕幕激情戲莫屬！飾演王后親姊姊「于順」的鄭柔美，劇中她為了上位，不擇手段色誘高男武（池昌旭），入行超過廿年的她首度裸露演出！劇中鄭柔美因聽從巫女之話，採用春藥引誘大王高男武，卻誤吃迷藥，與巫女上演激情女女牀戲；後來她幻想為大王侍寢，而「激戰」高男武。

對於大膽演出，鄭柔美背負極大壓力：「我也是第一次接受這種挑戰，當然會感到負擔！但我認為這是劇本裏不能缺少的情節，而且一定要有這個場景，才來呈現這部劇的開端，我決定拍攝之後，便努力地和製作組討論。」至於男神池昌旭，在新劇不但大騷胸肌，還有一幕為療傷，他被3位裸女口含冰塊舔淨傷口。

（即時娛樂）