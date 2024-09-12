楊樂文否認為情消瘦 稱被太陽風暴影響情緒 冇慰問Edan 自覺跟林明禎較襯 (18:30)

楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）和徐㴓喬、夏韶聲、朱栢謙等今天（12日）到觀塘出席劇集《存酒人》開鏡拜神儀式，Lokman與Tiger受訪時表示劇集密集式開工，已拍攝了一半，Tiger因扮演酒保，事前特意學調酒。Lokman演玩世不恭酒吧常客，笑言今次享艷福，有幸跟不少女演員有戲劇上交流。

Lokman在7月宣布「分」訊，與甄吳露茜（Luxi）結束7年情，甩拖後的他明顯消瘦，他說：「很多人都說我消瘦了，我努力增磅。（受情傷變瘦？）不是，我心情OK，是很久之前的事。因為太陽風暴﹑太陽粒子令好多人情緒和身體影響，我相信好快會過，我會變大隻仔。我暫時專注工作，有成就再想其他。」提到他本月底迎接35歲生日，他不認為自己要孤獨過生日：「我有3隻狗陪我。」他又澄清有份合資的餐廳執笠傳聞不實，早前只跟業主傾減租，問題現已解決如常營業。

提到MIRROR隊友呂爵安（Edan）公開認追求大馬女神林明禎，問Lokman覺得2人是否合襯？Lokman抵死地說：「見仁見智啦，我覺得自己跟林明禎較襯。（加入爭林明禎？）公平囉，這個世界有自由意志，大家各自向自己方向走，最緊要開心、高興。」Tiger亦笑說：「我覺得自己跟Edan較襯。」

Edan高調護花傷透部分「爵屎」（粉絲暱稱）的心，並出現脫粉潮，Edan在網上發文向粉絲致歉，Lokman指最近忙於拍劇，亦考慮到Edan現階段有煩惱，希望給他寧靜空間，故沒有致電慰問，他說：「給空間大家，各方面都要時間處理，這件事對各方面、對他們和粉絲來講，都是一件大事，要慢慢處理、接受，人生有太多這些事情，如果每件事也大反應就死得。」

另外，盧瀚霆（Anson Lo）與Edan、李駿傑（Jeremy）及姜濤合唱小組歌，歌曲MV只連結到Anson Lo的頻道，引發部分粉絲疑似不滿，身為MIRROR隊長的Lokman幫手解圍：「以我所知正在處理中，因為網上有太多步驟要處理。」他透露MIRROR另有2首小組歌很快推出，當中他與王智德、陳瑞輝、江𤒹生合作，今次他亦有份寫詞；Tiger稱與陳卓賢、邱士縉、柳應廷也有小組歌合作，現在錄音階段，但他正忙於拍劇，需要分配時間做歌。

徐㴓喬為演調酒師，都特別去學調酒，亦因為她本身愛品酒，與朋友間增加話題：「平時飲酒覺簡單，原來學調酒講求技巧，調酒師朋友試過我調的酒都讚合格。」戲中她獲多位男士包圍，其中與Tiger有不少對手戲外，又初嘗拍動作場面，經歷不少難忘事：「拍打時有點擦傷，但覺得好好玩，有些場口不能NG，只得一次拍攝機會，所以要綵排好多次，希望拍出來效果好。」

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（即時娛樂）