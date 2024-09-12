環球小姐｜雷莊兒再選美心情輕鬆 蔡頌思輸高度不覺蝕底 (19:35)

16名香港區「環球小姐」（Miss Universe）今天（12日）穿上比堅尼泳裝晤傳媒，眾人走上停泊在碼頭的遊艇上拍攝，吸引10多名途人駐足觀看。現年30歲的2017年港姐冠軍雷莊兒稱再穿3點式泳衣選美，勾起選港姐時的回憶，有過上次經驗不緊張。她說︰「選港姐時太瘦，現在比較有肉和線條，感覺較健康，可能因為年初時做完手術後增磅不少。我沒刻意節食，每星期最少有5天會做運動。今次選美比選港姐時輕鬆，沒有壓力，我樂意跟其他佳麗分享經驗和心得。」

蔡頌思身上有個以化妝品遮掩的疤痕，她表示早前疑皮膚有惡性腫瘤，需動手術切除，化驗後證實沒事。身高160厘米的她，跟其他佳麗相比矮了一截。蔡頌思說︰「我跟很多香港女仔一樣，這是平均身形，不覺得太輸蝕。我已做脫毛、美白和安全措施，不怕穿泳衣時會走光。」

現年36歲、曾參加ViuTV「口罩小姐」的徐蒨駖有信心穿泳裝不比其他佳麗輸蝕，她表示︰「全家人也支持，奶奶說我『無青春 有經驗』，又煮雞胸肉和西蘭花給我吃；丈夫叫我當自己單身，盡情享受比賽過程，他會照顧好小朋友。今次是我最後一次選美，要好好珍惜機會。」首次參加選美的姚祖恩父親是英國人，母親是香港人。她自言思想傳統，少在公開場合穿泳裝，因此有點緊張。祖恩有信心勝出，代表香港出戰，哪位佳麗最後勝出也不影響彼此友誼。

（即時娛樂）