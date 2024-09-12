企業強人｜龔嘉欣失平衡跌倒 投訴陳豪見死不救：佢只係望住我 (20:31)

陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯等今天（12日）出席無綫劇集《企業強人》發布會，陳豪談到該劇故事圍繞商戰題材，也有加入男女情愛，陳豪大爆情慾戲交給張曦雯與譚俊彥做擔當，而他與龔嘉欣的感情關係微妙，主要是神交，感情戲各有各拍，龔嘉欣說：「翻看片段，發現陳豪演繹很sweet，我都怕自己的演出接不上去。」

龔嘉欣表示戲中與陳豪同一陣線抗敵，拍攝氣氛緊張：「想鬥贏別人，要保持氣勢，又要背商業詞語，拍到有唞不到氣感覺。」2人現實中也有做生意，是否戲裏戲外都體驗到商場上競爭激烈？龔嘉欣說：「我經常請教陳豪，向他取經。」

陳豪表示私人擁有一盤生意，明白決策會因應環境、價格、收入、成本控制影響，對演出該劇有幫助，他笑說：「我盤生意只是小薯，相比起劇中的企業，對我來講很遠，但學定差不多，希望有日能上市。」

提到陳豪劇中要講普通話對白，他自認中文水準好好，拍攝全無問題。龔嘉欣自認個子嬌小，與陳豪高度有差距，造型上沒有穿高跟鞋增高，只是穿平底鞋，拍攝時需企箱遷就高度，但試過失平衡跌倒，她笑說：「陳豪企我側邊，見我跌倒，只是望住我，見死不救！」陳豪笑指故意不扶她：「若果我幫她，她就不懂自己站起來，我是老闆，想用另一方式，教她自強，當時見她沒大礙的。」

（即時娛樂）