林明禎爆戀聞後首開腔 讚Edan有風度 盼給予空間：一切順其自然 (22:02)

有指Edan因緋聞而遭粉絲在網上留言責罵，林明禎為男方說好話。（劉永銳攝/呂爵安Ig圖片）

大馬女神林明禎傳與MIRROR成員呂爵安（Edan）秘密交往，27歲的Edan日前公開承認對34歲林明禎大有好感，並展開追求，形容彼此是「了解中」階段。可是，隨即引起「爵屎」（粉絲暱稱）不滿，Edan的Ig在短時間內出現逾2000人脫粉潮。

自從與Edan爆緋聞後，林明禎未有開腔回應，令事件疑幻疑真。今晚（12日）林明禎和Edan傳緋聞後首次公開亮相，同場還有《閃亮的西瓜》男﹑女主角厲雲與申銀秀，明禎最後出場，她穿上吊帶短裙配外套，輕露香肩化身Pink Lady，全程笑容滿面，受訪時亦露出甜笑。

林明禎搶先扯開話題，透露自己準備出新歌，並將起程赴台灣拍MV。問到是否有愛情滋潤？她甜笑說：「咩嘢愛情滋潤？沒有拍拖。（Edan表示追求你？）佢咁講都係Gentleman，他這樣說也是一種風度，（怎樣追你？）你就要問番佢。（甜不甜？）𠵱家大家都係朋友，確實是朋友的關係，我覺得一切順其自然吧﹗（怎樣才可以追到你？）我對感情比較保守，需要認識和了解一段時間，才覺得合不合適，現在我覺得都是順其自然。」

問到2人有沒有談到唱歌及音樂話題？她再次甜笑並引用Edan日前回應傳媒的話：「說好的手下留情呢？」她再拉開話題並談自己將出新歌，盼大家多關注她的工作。再問到與Edan在歐洲撐枱腳食飯被偷影的事，林明禎解釋因為當時2人也身在歐洲工作，Edan因晚上有演出，故約林明禎下午一起飯敘。

傳媒接着再追問時，林明禎身旁的女子擋駕「叫唔好再問」，不過明禎大方表示「沒關係」，她接着說：「𠵱家真係朋友，大家給點空間。」

有指Edan因緋聞而遭粉絲在網上留言責罵，林明禎為男方說好話，她說：「我相信仍有很多喜歡和欣賞Edan的人，每人也有自己觀點和喜好，總有些人會喜歡和不喜歡，很難會得到所有人認同。Edan是Gentleman，他在社交網發文前，有跟我打招呼也有說Sorry，我都沒有所謂，暫時未收到太惡意的信息。」

林明禎再甜笑說一切順其自然，如果遇到喜歡又合適的人，也會想拍拖。她沒有回應Edan是否她喜歡的類型，強調雙方相處舒服最重要，她亦避談報道後有否為2人交往帶來壓力，只說有時做人很難。

由於傳與Edan拍拖，林明禎舊情史也被翻出來，當中重提台灣藝人張軒睿，當年亦在網上社交平台貼相高調認愛林明禎，惹來不少傳言，令戀情只維持短暫時間便告終。問會否令林明禎對感情事帶來陰影，她表示那是很久以前的事，事實並不如大家想的那樣，但她覺得不必多提。

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（即時娛樂）