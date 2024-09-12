鄭中基現身機動電視台主持節目並暫別觀眾：放心會再返嚟 (23:06)

鄭中基8月3日突然在社交平台宣布與經理人何慶湘終止合約，指因發現何慶湘工作及道德操守有問題，惹來揣測。他之後自爆有抑鬱、酗酒問題，交代完成本月底高雄演唱會後會暫停工作，到美國接受戒酒療程。他開設的YouTube頻道「機動電視台RTV」，進行節目調動安排，但未來仍會如常運作。

「機動電視台RTV」3星期前出題收集「匪夷所思」的投稿，鄭中基昨晚「復出」在社交平台作預告：「Weee~我哋返嚟啦！知道有好多觀眾都等待咗一段時間，多謝大家🙏🏻唔使擔心，由聽日（12日）開始我哋會陸續出返片，就由大家最期待嘅匪夷所思作為第一條！聽晚九點鐘，準時收睇機動電視台。」很多粉絲留言為他打氣，開心他終於回來了，叫他加油。

今晚他在片中讀出多個匪夷所思事件來信，他精神不錯，跟以往沒有大分別，讀信時不時開心大笑，表情多多。在節目完結前他跟觀眾暫別說：「來到最後我好想多謝大家一路以來的支持，來緊9月高雄演唱會之後，我將會暫時休息一段時間，在我的聲明大家都會知道，我會去美國一個戒酒療程，然後我會休息，我的頻道暫時由其他同事繼續營運。放心我之後會再返來，除匪夷所思之外，仲有其他創作的節目畀大家睇，希望大家這段時間可以繼續支持頻道，同我咁多位同事及成員，我哋嚟緊再見，拜拜。」

（即時娛樂）