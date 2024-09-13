愛情城事｜阮經天林嘉欣拍激情戲不尷尬 主演單元有延續空間 (14:45)

阮經天（小天）、林嘉欣主演電影《愛情城事》其中一個單元，他們昨晚（12日）出席《愛》片首映禮，小天被問到會否覺得只演一個單元太短時說︰「雖然只拍攝3天，但濃縮了很多我們兩個人之間的情緒和情慾。如監製曾寶儀所說，如覺得不夠，還想再看就是好的。」林嘉欣認同︰「拍3天一定不夠喉，但角色和情緒上都非常濃縮，一切都是剛剛好。 」

對於有觀眾認為《愛》片的每個演員組合也可拍成長片，小天與林嘉欣認為他們的故事有發展空間，可以延續下去。林嘉欣稱不少觀眾覺得他們這個故事最抽象︰「全院觀眾看我們的故事時都閉氣、靜止呼吸，如大家要閉氣90分鐘會很辛苦，但我希望跟小天再合作。將故事拍成長片會有更多牀戲？不一定在牀上，我們還有其他演技。接受有更多牀戲？不是為激情而激情，要視乎故事發展，合情合理。」

她被問到回復單身後是否拍親熱戲不再有包袱時說︰「作為演員，我一向沒包袱，只是有沒有人敢找我演。導演李心潔這次敢用我，我就敢演。」小天同意兩人主演的單元再發展，情節不一定在牀上，他又稱與林嘉欣拍牀戲時不尷尬。談到他近年演出的電影均很沉重，小天說︰「我也想拍些輕鬆題材和日常角色，但演員很被動，不是我找角色，是角色找我。」小天稱目前單身，沒拍拖。中秋將至，林嘉欣表示會攜女兒約幾家人一同食飯慶祝。

《愛》片由10個單元組成，曾寶儀稱雖然要處理那麼多演員，但有幾複雜就有幾開心，能跟那麼多好演員合作，是電影人夢寐以求的事。對於觀眾認為每個單元也可拍成長片，她說︰「沒那麼多錢。浪費了演員卡士？怎會浪費，可以看到他們那麼好的演出，感覺不夠喉是最好，有想看多一點的渴求就是成功。添食？如觀眾喜歡，可以考慮。」

（即時娛樂）