荒野機械人｜容祖兒聲演主角機械人 被母愛感動落淚 (16:07)

容祖兒聲演夢工場動畫電影《荒野機械人》（The Wild Robot）的粵語版，聲演主角機械人羅茲（Roz），延續「世上只有」母愛的偉大精神去感動觀眾。祖兒表示初接觸這電影，已被主角機械人羅茲與「兒子」雁仔阿亮的感情打動，看試片時哭到眼腫。她說︰「機械人羅茲與阿亮的關係中有很多感情，我將他們的感情代入了我跟我母親的感情中，因為母親生我前也沒有一個做母親的程式，也是邊學習邊感受，不是用一個方程式去做而是一個情感，不是用腦去想而是用心去想，在過程中有太多感動位，因為太真實了。」

當祖兒被問到有沒有自己的一首作品最能形容這部電影時，她直覺認為這是一部關於「母愛」的電影：「我腦內浮現了很多我小時候的一些影像，我媽媽怎樣去學習做媽媽，所以我選擇《世上只有》這首歌。電影一上映，我就會帶侄仔侄女觀看，相信會令他們更加明白到我們對他們的愛及期望。」

《荒野機械人》由《馴龍記》、《古魯家族》金像提名大導演基斯桑達斯執戲，電影中有大量的手繪場景與CG特效融合，呈現了角色的靈動感。導演克里斯桑德斯早前專程去了北京及上海進行宣傳，很多觀眾在優先場時都被故事感動流淚，導演也表示這次創作了一部很特別的作品：「我最初接觸動畫時，已很喜歡像《小鹿斑比》及宮崎駿作品的手繪動畫，所以亦希望這部電影裏能在藝術的表現力上能達到某種高度。我和動畫師商量如何將手繪的美感運用到具體的動畫製作中。電影中的每一幅背景都是手繪的，包括每一片樹葉、每一隻蝴蝶，我自己也參與了繪畫的部分，結果到了真正完成時，我又擔心是不是走得太遠了，那些背景會不會顯得太印象派了。不過，當畫面跟角色結合起來，再加上特效之後，我發現整體的效果非常驚艷。直到那一刻，我明白了，我們創作了一部很特別的作品。」

（即時娛樂）