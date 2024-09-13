黎諾懿想參觀工作室欣賞收藏品 葛民輝︰叫佢擺低啲按金 (17:13)

黎諾懿、葛民輝一同出席在昂坪360舉行的「童悠共享 花燈照昂坪」中秋活動揭幕禮，葛民輝把「親生仔」HEROIC KOGIANT結合中秋元素，化身嫦娥及玉兔，將傳統和現代結合。黎諾懿為享樂行慈善基金會共同創辦人，基金會找來超過100位小朋友繪畫製作燈籠，為昂坪遊客送上祝福。黎諾懿說︰「我負責搵人幫手，今次都係靠阿葛嘅創意！之前同佢開會都好緊張，好想入去佢嘅Studio參觀，因為佢有好多收藏品，但暫時未有資格入去。」

莘莘學子剛開學，黎諾懿每天接送兒子上學。他自詡有妙計能令小朋友不會哭：「每日返到學校，我都同佢講『你望吓嗰邊』，之後急速逃走，慢慢佢都習慣，冇再喊啦！之前暑假，我哋帶小朋友學滑雪，返到嚟再開始學劍擊。本來哥哥因為套衫唔夠靚，唔想再學落去，但我同佢講爸爸當年拍《四葉草》，依家傳承去第二代，再大個啲可以父子檔一齊拍《四葉草2》，又或者佢承傳奧運都唔錯。」

葛民輝聯同昂坪360董事總經理董沛銓為中秋擺設揭幕時分享設計心得：「佢哋有善心，想畀機會啲小朋友發揮創意，真係唔話得！今次我都係靠把口去指指點點，團隊負責落手做！」葛民輝藉活動隔空與幼童合作，他大讚小朋友創意十足，但拒絕收徒弟傳授創意。他說：「我怕我太長氣，佢哋以為係入室弟子要幫我『洗底褲』，我又怕教識徒弟冇師父呢，所以一齊玩就得！」得知黎諾懿欲參觀自己的創作室時，葛民輝笑言︰「叫佢擺低啲按金，歡迎佢隨時到訪。」

（即時娛樂）