賈思樂難忘與余綺霞生前點滴︰她永遠在我心中 (17:43)

賈思樂入行50年，在圈中有不少好朋友，其中一位是1993年病逝的余綺霞。賈思樂回想起第一次跟余綺霞相遇，就是他跟朋友觀看《香港小姐競選》，他和朋友都猜測余綺霞會成為冠軍。賈思樂說︰「我們都認為她非常迷人，當她勝出後，我們一班人包括領隊廖安麗、戚美珍、苗喬偉、陳秀珠等，都想邀請她加入我們的行列。」

賈思樂當年常一班朋友聚會，開大食會、打邊爐，還有最瘋狂的扮嘢大賽。他說︰「有一次扮嘢比賽，我扮變態雨衣怪人，我只穿泳褲，上身赤裸，更在雨衣內貼滿女性內衣褲。當時我自認勝券在握，甚至故意幾天沒刮鬍子，讓自己看起來更糟糕，但偏偏敗給余綺霞。她扮演一個避孕套，用一整塊膠布製成一個圓圈套在自己身上，沒有手腳，只有兩個小洞看外面。她跳來跳去，還模仿避孕套的動作，逗得我們全班朋友哈哈大笑。最終她勇奪第一，我屈居第二，但我輸得心服口服。」賈思樂、余綺霞跟陳玉蓮友誼深厚，成為了形影不離、無所不談的鐵三角。賈思樂回憶︰「有一次余綺霞有心事，她想跟陳玉蓮訴苦，我邀請她們到我家說心事。她們聊到很晚，余綺霞不想回家，決定在我家睡，因為我家有些像榻榻米的牀。陳玉蓮建議她們做『廳長』，我就回房間休息。她們情同姐妹，所以當陳玉蓮前往美國結婚時，余綺霞當然成為她的伴娘。」

談到余綺霞在澳洲拍攝《歡樂今宵》外景發生的交通意外，當年事發時同在場的賈思樂回想︰「這次外景有余綺霞、麥景婷、程思俊，監製何麗全等人，其間發生了車禍，我仍清晰記得當車輛翻滾後，一片黑暗籠罩，我艱難地從車掙脫出來，見到一名全身是血的女生被拋得很遠，我心中頓時一驚，難道她是余綺霞嗎？她傷勢嚴重，被送上直升機飛往醫院。醫生向我們匯報，同行的攝影師多處骨折，所以TVB安排他在辦公室繼續工作，不必再勞碌外拍。余綺霞則繼續接受治療，所有醫療費用都由TVB承擔。余綺霞非常堅強，雖然她的樣子變了，但至少挽回了生命，她的康復速度驚人。幾年後，她被診斷患上鼻咽癌，我們曾見證她從車禍中奇蹟般地倖存，認為她大難不死，應該必有後福，可惜命運卻再次考驗她。記得最後一次探訪，她說她不確定能渡過這一年，只希望能夠過生日。我和陳玉蓮不斷給她鼓勵，最後很高興她終於過了生日，但很快就離開了我們。我們與她這麼多年的友誼，見證了許多事情。儘管她不再與我們同在，但每次翻看照片，我都會想起她。霞女，你永遠在我心中。I really miss you﹗」

（即時娛樂）