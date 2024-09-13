林明禎收呂爵安短訊關心追訪情况 獲粉絲支持有感情生活 (18:37)

林明禎今天（13日）出席相機品牌見面會，獲邀到場的20位粉絲舉牌支持，大喊口號「永遠支持林明禎」。有現場粉絲對傳媒表示是忠粉，支持偶像拍拖，不會「脫粉」，無論對象是否呂爵安（Edan），只要林明禎喜歡便可。

對於獲粉絲支持有感情生活，林明禎表示：「真是這樣說？ 可能見我年紀大，拍拖的話會祝福我。我遇到喜歡的人都會把握，但現在不焦急。我是那種需要時間去認識，才決定是否適合開始發展的人。談戀愛很花心力，我會以工作為先，其他事採取順其自然的態度。如拍拖，我不介意公開，也會尊重另一方感受，大家會先有共識。其實我的私人生活很低調，這是我的作風。」

她表示這次來港逗留數天出席商業活動，沒約Edan見面，但有以短訊聯絡。林明禎說︰「他傳短訊關心我被追訪的情况，問我OK嗎？還好嗎？我回答他，我覺得挺好。其實我當時是以生命回答問題，怕自己說錯話，也要考慮很多單位。」問她家人可有對Edan感好奇時，林明禎說：「家人見到我最近多新聞，提我要小心處理，但沒有多問，我也沒有主動講。」

對於不少人認為他們已相戀，並非只是朋友關係，林明禎肯定地說：「我們真是朋友，未來有很多不確定性。不過，每個人有各自觀點，最重要是我清楚自己做什麼，也希望大家多關注我的作品，我很努力生產作品。」她不知道Edan也出了新歌，稱如有機會，願意跟Edan合作拍戲。

（即時娛樂）