港姐2024︱陳甜甜獲評判讚廣東話有進步 流淚感激程姜月 (20:02)

《2024香港小姐競選》15位佳麗今天（13日）首晤汪明荃（阿姐）、周梁淑怡等評判。汪明荃自1997年後再擔任港姐評判，她表示︰「首次見15位佳麗，我們跟每位佳麗聊5分鐘，她們說話很好，水準不錯。今次會面很重要，可以看清楚她們的樣子，近距離交流。我第一眼是看外表，當然還有留意她們的談吐表現出個性。她們站在一起時，就能比較高矮肥瘦，一目了然。」阿姐表示佳麗說廣東話不正不會被扣分︰「她們留在香港的話，廣東話會學得很快，我當年都是慢慢學。」

（9）陳甜甜表示曾擔心評判聽不明她的廣東話︰「她們好好，說我的廣東話有進步。可能她們曾看過我的訪問片，說現在聽得明我在說什麼。」（13）程姜月稱與評判聊天最重要放鬆自己，太緊張反而影響發揮。陳甜甜受訪時不時嗌緊張，她說比賽當日一定不會發台瘟，會全力為自己爭取最後一次機會。程姜月說︰「她之前很在意網上評論，我叫她不要太在意，否則會影響發揮。」陳甜甜眼泛淚光感激程姜月，她邊哭邊說︰「我第一次面試時，她陪我等到凌晨一點。」程姜月解釋︰「當日每位佳麗要錄一段說話，甜甜是最後一個錄影。我等待時，見她不停練習廣東話。」陳甜甜續說︰「我一直很感激程姜月，我怕沒機會對她說。我這兩天有點壓力，愈想做好就愈做得不好。」

（14）楊梓瑤稱首見評判，最初有點壓力，聊一會後已不緊張。（2）倪樂琳說昨晚綵排至凌晨，今天一早已開工，不夠休息，跟評判見面前很疲累，但不擔心決賽當晚會因為不夠休息而影響狀態。眾佳麗穿自己準備的服飾到場，（11）梁嘉莹表示身上的連身裙是於在第二輪面試時穿過︰「我覺得這條裙有特別意義，開始及結束時也穿同一條裙。」穿黑裙的楊梓瑤自言迷信，有高人說過黑色及藍色旺她。

（即時娛樂）