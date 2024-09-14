古天樂率演協理事返母校 教學弟妹減壓 開金口唱首本名曲 (16:19)

香港演藝人協會會長古天樂昨天（13日）率領演協一眾理事，包括副會長錢嘉樂、張繼聰、周家怡、小肥、岑珈其、游學修、趙善恆及J.Arie展開School Tour，到古天樂的母校迦密中學舉行第一站《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，貼身關顧學生情緒問題。除了一眾演協理事成員及王灝兒（JW）及樂隊ToNick，還有迦密中學校友兼電影幕後人員鄭名輝、簡君晉、陳小娟、蘇裕邦、黃海、劉君冬等參與活動。

古天樂與一眾嘉賓出場時，獲全校數百師生熱烈鼓掌歡迎。古天樂在台上分享重返母校的感覺：「好大感觸，諗番好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗！」古天樂感激母校栽培，表示現時迦密中學校長何玉芬博士是大他兩屆的師姐。他還語重心長向同學們分享減壓心得：「有三樣嘢好重要。首先，分數唔代表一切；第二，千祈唔好比較；第三，唔好轉牛角尖，遇到問題要同老師、同學講，講完仲有咩就搵我哋啦﹗」

古天樂就讀時的前迦密中學校長李步正校長專誠拍片，感激他對母校的支持。與古天樂同屆的鄭名輝分享讀書時趣事，指公認是型男的古天樂原來中學時只是「第二靚仔」，第一靚仔是另有其人。另一位同屆同學就爆古天樂是排球健將：「我哋最鍾意一齊打排球，其間有位同學好似『技安』，古生好保護我哋，我哋好鍾意殺波，古生會幫我哋殺波。」

每位到場嘉賓均向同學分享減壓心得，呼籲同學要好好控制情緒。張繼聰說：「中學時鍾意打籃球，可以鍛練好球技，又有女同學望，亦會識到好朋友。」周家怡表示：「讀書時冇School Tour，就算有壓力都唔知點搞，出嚟做嘢多咗壓力，呢個世界個時鐘唔會停，但壓力總會過，唔好去刻意諗。」JW、小肥則指透過自己專長建立信心，遇到壓力及負面情緒就會向身邊人傾訴。

岑珈其、游學修與同學玩遊戲《口試王》時笑料百出。JW、小肥、J.Arie及樂隊ToNick獻唱多首歌曲，古天樂更壓軸開金口獻唱《男朋友》。

（即時娛樂