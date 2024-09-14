邱彥筒首演電影《寄了一整個春天》 獲選為亞洲電影節開幕作品 (16:32)

COLLAR成員邱彥筒（Marf）、新世代演員陳書昕（Sheena）、張毓軒（Shin）、栢天男及胡蓓蔚等，主演的「首部劇情電影計劃」第六屆大專組得獎作品《寄了一整個春天》（原名《風景線》），獲第二十一屆亞洲電影節選為開幕電影之一。眾演員得知消息後相當興奮，期望很快與觀眾見面！首次參演電影的Marf相當期待︰「好開心好榮幸，所以很期待電影節跟大家見面！」另一主角Sheena聽到喜訊時不敢置信：「好榮幸參與的電影可以獲選成為HKAFF開幕電影，希望觀眾都感受到《寄了一整個春天》帶來的青春氣息！」Shin感覺榮幸之餘，也非常感恩。他說：「十分興奮，多謝香港亞洲電影節，請多多指教。」

首次執導《寄了一整個春天》的葉鈺瀛曾為香港電視網絡擔任編劇，作品包括《選戰》，及後擔任《點五步》編劇之一而進入電影圈，《寄了一整個春天》（原名《風景線》）是她首套編劇及導演的電影長片。首次編導的電影獲選為亞洲電影節開幕電影，葉鈺瀛非常興奮：「非常榮幸及期待我的第一部劇情長片可以跟大家見面，屆時見！」

電影《寄了一整個春天》講述女高中生許澄（邱彥筒）想談戀愛卻天生口吃，與唯一好友Rachel（陳書昕）在網上經營二手內褲生意。許澄從這盤不符合道德規範卻又合法的生意中，逐漸美化自己與買家的關係，她得到了關注和愛，卻失去了友情。

（即時娛樂）