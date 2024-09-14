謝東閔視女友朱智賢為終身伴侶 日後結婚絕不隱瞞 (17:32)

現年39歲的謝東閔（Brian）效力無綫（TVB）14年，於上月初跟隨女友朱智賢步伐，宣布離巢外闖。Brian近日接受商台《星光背後》訪問時說︰「離巢呢個諗法，其實都諗咗差不多一年。我覺得自己年齡開始大，明年就40歲，係時間要試啲新野；其次，我身邊啲好朋友，例如林子善、袁偉豪、陳山聰，都係喺出面一段長時間先入TVB，但我係參加歌唱比賽之後就加入，無做過其他工作。呢14年都係TVB照顧住我，所以我覺得自己係時候要嘗試吓新嘅野。」

Brian在劇集《本尊就位》是男一，演出獲好評，卻選擇這時候才離開。他認為一切都是緣分︰「我冇諗有冇再上升機會，純粹覺得自己喺演技上有啲位置卡住咗，去到樽頸位，一直都太過舒適，一直都係聽朋友講出面係點點點，我都想出去試吓，同其他新嘅人合作，挑戰吓自己。」Brian表示約滿前一直有跟TVB傾談，向公司表明意向，雙方關係好好。他被問到TVB開出什麼挽留條件，如加薪幾多時以尷尬的冷笑聲回應。他說︰「條件就... 哈哈！大家有傾過可唔可以用唔同方式合作，但我一直想試吓唔同嘅嘢，想拍吓唔同嘅嘢，例如電影、可能去其他電視台拍嘢等，我想試吓全部嘢自己一個人去做個感覺。」Brian坦言這次是裸辭，暫時未有之後的計劃，想跳出舒適圈，發掘更多可能。他表示：「我14年來一直有穩定收入，珍姐（曾勵珍）同樂小姐（樂易玲）好惜我，一直冇停過拍戲，拍咗超過30套劇集。決定唔續約時，公司問我係咪有後路，我好老實答『無』！」

Brian是家中獨子，但在成家立室上沒壓力，父母沒所謂他何時結婚生子，他與女友朱智賢均抱順其自然態度看待婚事。Brian說︰「結婚呢樣嘢，真係順其自然啦﹗一段關係需要去到結婚嘅時候咪結，我冇特別同佢傾呢一樣嘢。如果大家都想嘅話，都可以去做呢件事。將來我結婚嘅話，一定唔會隱瞞，會同大家講！」與朱智賢交往8年，Brian坦言已視她為人生伴侶︰「拍得8年拖，當然適合啦﹗大家都太耐，依家已經變咗係好好朋友，又好似屋企人咁嘅感覺！」Brian最後歡迎大家找他們情侶檔工作。

（即時娛樂）