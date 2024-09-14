港姐2024︱倪樂琳陳甜甜楊梓瑤信心十足 秦冀雯不滿被指衣不稱身 (19:15)

《2024香港小姐競選決賽》明晚（15日）在將軍澳電視城舉行，一眾佳麗今天穿泳裝見傳媒。大熱的（2）倪樂琳自言愈來愈有信心︰「明天決賽，我一定要愈戰愈勇﹗有14位好姊妹相伴，我唔害怕﹗我冇壓力，反而想快啲結束，就可以食快餐﹗我鍾意食熱氣嘢，但又驚爆瘡。噚日綵排太攰，我偷偷買零食。」（9）陳甜甜覺得狀態漸佳，自詡身材OK，很有信心，對泳裝環節不緊張。她說︰「我最大優勢係自信﹗我知道自己廣東話麻麻，所以要更有自信畀評判睇到。我外表同性格都比較甜美，我諗呢啲都會加分。我廣東話雖然差，但觀眾唔討厭，好開心。我覺得自己可以行搞笑路線。」

（14）楊梓瑤被問到（8）盧凱怡視她及楊梓瑤為勁敵時說︰「好榮幸﹗每個人都有自己嘅魅力同特質。」楊梓瑤自覺身形高，穿泳裝時更好看。她說︰「你一眼望落去15個女仔，應該係最高嗰個最突出，所以大家應該一眼就望到我，令我增強信心。」談到因病缺席的（4）謝淑怡及（6）李曼思，倪樂琳透露謝淑怡昨天已不適，李曼思凌晨時稱胃痛，傳短訊問她可有不舒服。

（5）莊曉婷穿上泳裝後未見身形曲線，（15）俞可程更露出小肚腩。俞可程承認在收身方面仍有進步空間，但認為最重要是心態，身材比例不會有直接影響。莊曉婷自言在身形上已有進步，會在明天決賽前吃少一點。（7）秦冀雯的泳褲位置偏低，令腰部線條看起來較長。她不認為泳裝不合身︰「可能我比較高，所以顯得腰比較長。身材係天生，我滿意自己身材。」對於被指今天的泳裝顯出其身形缺點，秦冀雯說︰「我不覺得﹗1米75算高，我不明白為何這樣說﹗」（1）陳紫佟被問到身穿的泳裝未能顯出線條美時說︰「當初度三圍時，我大吸一口氣縮肚，令腰圍數字唔準。」陳紫佟回答後，秦冀雯反問傳媒︰「你哋係咪對女人身材要求好高？我唔明點解你哋會咁問？」她說完立即被工作人員阻止，最後黑面轉身離開。

（即時娛樂）