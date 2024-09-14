鄭梓浩發聲明反擊前女友 指Grace數月前處心積慮收集對自己有利證據 (22:53)

無綫《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩被舊愛Grace大控訴，爆他「食軟飯」，花數百萬元圓他的歌手夢，又為他的兒子支付醫療費用及租屋等，但鄭梓浩一腳踏幾船，有「小三」及「小四」。後來爆出同參加《中年2》的孫耀威胞妹孫美賢是「小四」，背丈夫偷食。孫美賢提出9點澄清，承認跟鄭梓浩曾短暫交往，但之後鄭梓浩與內地某位女士有長期不倫關係，促使她決定結束聯繫。她形容是場噩夢，並指出於同情租公寓給對方兒子返港居住治療，借錢給對方非「包養」。

鄭梓浩曾透過粉絲群組列5點澄清沒有「小三」，反駁Grace的指控。之後他一直沉默，今日在社交平台撰寫千字聲明再度澄清，指Grace數月前已處心積慮收集有利自己的證據。

聲明全文：「大家好！近日，關於本人的一些媒體報道引起了廣泛關注。在此，本人鄭梓浩發表唯一僅有聲明。原本並不想回應這些報道，皆因出於保護身邊所有人，不想他們再次受到傷害。

首先，我與Grace女士中學相識，但並非初戀。當年從她口中得知她當時以第三者身份插足他人家庭及後並懷有身孕，我即果斷分手!

後來我移民紐西蘭，致力於經營餐飲、美容美髮及網絡直銷業務。多年來，我一直獨自承擔家人及孩子們的生活、學費和醫療等所有開支，直至今天從未間斷。然而，近期有報道稱Grace支付我孩子的學費和醫療所有費用，這的確與事實嚴重不符。實際上，數月前Grace爲收集對她自己有利的證據，便開始處心積慮地部署，利用不正當手段盗取我的手機私人帳號，刪除了我在多個社交平台如微信、WhatsApp等的對話記錄，將對我有利或可用於反擊的資料全部刪除，直到第一波報道之後我才發現Grace這些行徑。

我回港簽約娛樂公司發展，同時也拓展網絡直銷業務。於2017年11月，我與Grace重逢，那時她雖已和當年令她懷孕的那位男仕分開但並未離婚（Grace當時說），帶着她和這男仕的孩子與她另一男友同居十年後又分手。Grace說這段感情給她帶來極大創傷，她時常陷入抑鬱並有自殺傾向，曾多次想在手扶電梯及圓方九龍站平台意圖輕生。我們畢竟剛重遇，當時我十分擔心。接近疫情尾聲，當紐西蘭重新開放海關，我決定回流，從那時候起我們已分手！

如今，因我孩子健康問題我們產生了嚴重分歧。孩子們在西方教育環境下長大，萬萬不應該僅憑外表判斷好壞。我本打算安排孩子回來進行身體檢查以尋找解決方案，卻遭到Grace及其孩子和孩子女友的極力反對。他們無端幻想出各種擔憂，如擔心她孩子的女朋友被侵犯、財物失竊、他孩子女朋友的胸圍底褲被玩弄等。Grace甚至表示，若我一意孤行安排孩子回來，她會義無反顧地同我分手劃清界線，不讓我的孩子上她的家、上她的車，她也不會見我的孩子，我孩子更不可以踏入圓方半步！作爲父親，聽到孩子被如此詆譭，我已忍無可忍。最終我說：做唔到情人可做朋友，好來好去吧！她說: 「做唔到情人只能做仇人！好來不會好去! 」最終決裂！及後並多次以發圖及文字威脅說明要食大量安眠藥，當時我也有WhatsApp她孩子說請睇住你媽咪！我幾度受她自殺威脅下才造成報道所說的 （分分合合）。

近幾年Grace和她孩子及其女朋友仍然隱瞞我的存在，讓她孩子女朋友做珠寶生意的父親認為Grace仍然同孩子父親在一起，營造假象是個完整家庭去欺騙未來親家，來成就她孩子婚姻！我實在沒法忍受下去。幾年來Grace都不斷拉黑我的父母親及我兩位家姐微信聯絡方式，而後來她得知我母親從紐西蘭回香港，刻意接近鮮有地主動出席活動合照營造和諧假象，鬧分手時並瘋狂以電話訊息騷擾我年事已高的母親，不斷施加壓力。這些行為我家人都可以做證。

在此期間，Grace還多次駭入我的電腦、電話、Facebook及YouTube 等，對此我保留法律追究的權利。

關於我的收入來源，主要來自經營多年的營養品直銷業務、網上直播以及商演！部分報道內容及指責與事實不實，給我和家人帶來了嚴重困擾與傷害，對此我深表遺憾。

同時，媒體報道中所描述的佛山第三者並不存在。鑑於孫美賢女士已做出聲明且事情涉及另一個家庭，我不便對此做出任何回應。

部分報道內容不僅不實與未經本人同意刊登家人照片及公開我孩子病況，對我孩子和家人造成嚴重困擾、傷害，侵犯了我們的隱私。最後，我要衷心感謝一直以來對我不離不棄的家人、朋友、工作夥伴以及一直支持我、相信我的歌迷歌友會。你們的關心、支持和鼓勵是我繼續前行的動力。

鄭梓浩 2024 年 9 月 14 日。」

防止自殺求助熱線

「情緒通」支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

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（即時娛樂）