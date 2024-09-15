林峯宣布明年5月紅館開騷 孖胡子彤合唱90後最愛歌曲 (13:58)

林峯再以歌手姿態重踏舞台，今次打破自己開騷紀錄，共5場假澳門倫敦人舉行的《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，已在上周六（9月7日）開鑼，前晚（13日）起繼續餘下3場演出。前晚第3場，林峯請來農夫擔任嘉賓後，昨晚（14日）第4場嘉賓則有「十二少」胡子彤。

農夫跟林峯一直有淵源，話說農夫多年前出席逾萬人頒獎禮，在後台已聽到全場人不停大叫「農夫」，當出場才知表錯情，台下全是「林峯」燈牌，兩者發音相似就此結下不解緣，林峯還表示以後開騷，都會請農夫到場見證，重情重義。

昨晚第4場，林峯在台上表示，知道很多觀眾也是專程從香港前來捧場，阿峯受到歌迷熱情打動，終於忍不住爆料：「好喇，我𠵱家正式宣布，出年5月紅館見！」他透露已落實明年5月紅館檔期，全場瘋狂尖叫。對於每場均有歌迷要求他除衫，阿峯表示距離下次紅館演唱會尚有多個月，他笑言：「仲有半年時間畀我操，到時先至叫我除衫都未遲，死喇！自己畀個氹自己踩。」

林峯今次澳門騷選唱《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》，他亦知道此曲是陪着一眾「90後」粉絲成長，當節奏響起前，林峯回應網民把當中一句歌詞「路仍必須走」改成「露營必須酒」，他就問大家：「露營要咩？」全場立即大叫：「酒！」驚喜一浪接一浪，「十二少」胡子彤此時升上舞台中央，跟阿峯一同合唱《馴獸師之王》。

唱完後，2人戴上《九龍城寨之圍城》中的糖果眼罩，阿峯說：「喺九龍城寨你送咗個聖誕老人面具畀我，我𠵱家送個糖果眼罩俾你。」林峯不但憑《九龍城寨之圍城》的「陳洛軍」贏盡人氣，還結識到一班好兄弟，子彤百忙之中也要抽空出席。

胡子彤最近在馬來西亞為新片開工，煞科後即趕抵澳門，雖然張文傑、劉俊謙亦各有各忙，但「城寨四少」建立真感情，阿峯透露4人有個通訊群組，Group名更叫「城寨殘兵」！胡子彤一向是唱得之人，林峯忽然爆料，預告子彤將會加入樂壇，接着子彤大展歌喉，獨唱《風的形狀》，原來子彤家人有來捧場，獲得熱烈掌聲，令他發展歌唱事業打下一支強心針。

林峯在第四場進行點唱環節，特別選唱Side Track作品《反話》，唱完即讚歌迷好勁，可以唱畢全首，笑指連自己也唱錯了3句歌詞。當晚周秀娜也是座上客，趁完場更到後台跟主角合照，娜姐形容林峯跳舞好「騷」，大讚他舞台上勁歌熱舞充滿魅力！

（即時娛樂）