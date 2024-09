next

MIRROR成員姜濤歌曲《Every Single Time》8月中推出,但期間未派台,上架兩周後才派台,這首歌在叱咤903專業推介走勢凌厲,派台短短3星期,由初入榜第19位,接着攀升第7位,至昨天(14日)公布第37榜的叱咤榜,再跳升6級成為冠軍歌,亦是姜濤繼跨年上榜的第2周冠軍歌《岩巉》後,今年第2首叱咤冠軍歌,加上《黑月》及《好得太過份》,也在叱咤榜也有亞軍位置,令姜濤力爭叱咤男歌手增添不少分數。

隊友陳卓賢(Ian)亦不遑多讓,今年目前為止,有3首派台歌,當中兩首屬叱咤冠軍歌包括《Lost at first sight》及《以孤獨命名》,另一首派台歌《Thank You Postman》也有亞軍位置,目前Ian力谷今年第4首派台歌《鑿》,繼續向叱咤男歌手及叱咤唱作人雙料獎項進發。

