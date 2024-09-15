企業強人｜兩女主角霸氣VS單純 張曦雯施美人計誘譚俊彥 龔嘉欣逆齡Look零違和 (15:55)

Katy這次飾演的「集運小妹」方芳亦相當可愛！無論是齊蔭頭或是馬尾Look均別具逆齡效果。（無綫提供圖片）

張曦雯在劇中以美人計誘使趙愷的「最佳拍檔」徐道明（譚俊彥飾）「強強聯手」對付趙愷（陳豪飾）。（無綫提供圖片）

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛和謝東閔等合演的《企業強人》，明晚（16日）首播。

《企》兩大女主角，分別為已是第五度加入「強人系列」的張曦雯Kelly、及笑言自己等足10年、終於等到加盟「強人系列」的龔嘉欣Katy。張曦雯繼2016年《律政強人》的潘希文（Libby）後，於2019年及2022年，先後飾演《白色強人》系列的呂靄寧（Yan），再於去年參演《破毒強人》，她演的女幹探丁若寧（Jackie），眼睜睜等著被炸死的感人一幕，令Kelly演技獲得進一步肯定。

Kelly在《企業強人》中被看好大有機會憑宋翹這個角色，衝擊今年最佳女主角提名！Kelly演主角趙愷（陳豪飾）前妻宋翹，宋翹曾是電視台知名財經主播，退出幕前工作後憑藉超強人脈，躍身成投資公司始創合伙人。

表面事業心重、精明幹練、日理萬機的宋翹，實際卻是「戀愛腦」，為了向前夫趙愷「報仇」，宋翹花盡心思，不惜以美人計誘使趙愷的「最佳拍檔」徐道明（譚俊彥飾）「強強聯手」對付趙愷；宋翹的機心及計算，最終令趙愷及徐道明之間產生矛盾及變數。

官方發布劇照，Kelly女強人Look相當吸睛及有霸氣。據知，Kelly為完美演繹「財經界冷艷女強人」，出動大量私伙衫拍劇，連監製羅永賢也大讚Kelly駕馭靚衫沒難度。

相對宋翹，龔嘉欣飾演的方芳明顯單純，對事業充滿熱誠及憧憬、勤力度及信念度均超越常人的方芳，在劇中18歲時，已是一間的蚊型集運店老闆仔，她一心想將事業「有咁大做咁大」兼「有咁好做咁好」，竟初生之犢不畏虎走去找上市公司世代物流的主席兼CEO趙愷「講數」，企圖以三吋不爛之舌，說服趙愷讓她這間小店成為世代物流的加盟店。

Katy飾演的「集運小妹」方芳，無論是齊陰髮型或是馬尾Look，均有逆齡效果，要由20多歲的「集運小妹」演起依然零違和；劇集其中一個重點是方芳的成長，故此Katy由20多歲演到30多歲，每個階段有顯著分別。

羅永賢表示方芳一角為Katy度身訂做，並大讚她是努力及聰明的演員，本身是蛋糕店老闆娘的嘉欣，其自身的經營生意經驗及概念，亦更有助Katy投入角色。

（即時娛樂）