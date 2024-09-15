港姐決賽｜新增「才藝女神大獎」由觀眾話事 佳麗為葉蒨文預祝生日 (16:10)

一眾後輩和候選佳麗向本月底生日的葉蒨文預祝。（無綫提供圖片）

《2024香港小姐競選》今晚（15日）舉行決賽。15強佳麗：1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程將施展渾身解數，爭奪今屆港姐冠軍寶座。

為了搞搞新意思，今屆港姐加入4大互動元素，全球觀眾/網民可透過參加「我最喜愛佳麗」投票活動，與大會評判及觀眾選出今屆最後4強佳麗，相關投票活動將直至決賽期間才正式結束，佳麗們走勢隨時有機會根據眾人臨場表現出現大逆轉。

當決賽今晚的四強PK正式展開後，大會亦緊貼推出「誰是冠軍」投票活動，屆時全球觀眾/網民均有機會直接投選心目中冠軍人馬，觀眾部分的投票將與大會評判各佔一半評分，令賽果更添變數及刺激性。

除了有份投選心水冠軍，今屆觀眾在「才藝女神大獎」方面更有100%話事權！決賽今晚，無綫網上串流平台myTV SUPER將同時開放Chatroom，讓觀眾即時留言互動之餘，更可直接就佳麗才藝表演環節投票，參與今屆新增、百分百由觀眾話事的「才藝女神大獎」投票活動。為讓觀眾獲得更多相關資訊，大會公開15強佳麗才藝表演項目及綵排照片；根據資料，大會將根據15強佳麗表演內容及可融合成，將她們分成A、B、C 3組表演，增加表演之間串連性及整體性。

根據公布內容，A組佳麗有1號陳紫佟、4號謝淑怡、8號盧凱怡、15號俞可程，4人分別負責表演唱歌、鋼琴演奏、跳舞及空中瑜伽；B組佳麗有2號倪樂琳、5號莊曉婷、6號李曼思、9號陳甜甜、12號鍾翠詩、13號程姜月，除了李曼思及程姜月會分別穿著滾軸溜冰鞋上演絲帶舞及扯鈴技藝外，其餘4人則負責表演跳舞，有Solo亦有群舞；C組佳麗有3號王汛文、7號秦冀雯、10號吳芷靖、11號梁嘉莹及14號楊梓瑤，5人分別負責表演唱歌、棍術、劍舞、中國鼓樂及京劇/扇舞。第4大互動位，是觀眾/網民可到TVB官方社交平台互動留言，及向心水佳麗提問，相關提問有機會安排於決賽由佳麗親身回答。

闊別港姐舞台超過20年、重量級表演嘉賓葉蒨文（沙麗），昨晚（14日）繼續現身電視城，爭取時間與年輕女歌手綵排，包括《聲夢傳奇2》代表黃洛妍、趙紫諾、劉詠彤、趙頌宜、《校園好聲音—唱響中國》冠軍洪心怡、女團XiX成員楊秉頤、繆昀希及良玳瑩。昨晚一眾後輩連同15強佳麗，為本月底生日的沙麗提早慶祝，令她相當興奮。

（即時娛樂）