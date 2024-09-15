古天樂客串短劇演售貨員 努力微笑竟焫㷫女主角？ (16:43)

混血肥仔曾達恩（Tommy）主理的多媒體頻道BBO（Black Box Office）推出一連六集的輕鬆趣味連續短劇《人生好似好很難》，講述丁丁（丁彥均）飾演的少女上班族，如何面對人生各種困難，截至今午（15日）12時，整個系列已逾100萬觀看次數。

《人》客串陣容強勁，頭4集便邀得林雪、陳凱琳（Grace）、魏浚笙（Jeffrey）和吳浩康（Deep）亮相，為觀眾帶來不少驚喜，而最新公開的第5集更請到影帝古天樂（古仔）粉墨登場，與丁丁正面過招。

古仔日理萬機處事認真，予人不苟言笑感覺，可是在《人》第5集中，他演一名好努力去笑的化妝品店售貨員，一反嚴肅形象，甚有「反差萌」。劇中古仔邊微笑邊誠懇地為丁丁服務，拎完粉底給丁丁後，便落足嘴頭推銷其他產品，他說：「加埋呢支定妝噴霧呢，個粉底可以持久啲」、「其實加388元呢，仲可以送多支唇膏畀你」、「試下吖，呢隻色好襯你㗎」、「眉筆做緊特價，原價199元，而家80元咋」、「咁不如咁，你加600元，成為我哋VIP會員之後，以後買嘢呢係有5折㗎」。不過，丁丁明顯覺得古仔太進取，以極不耐煩地直斥對方：「其實我想講好耐，你唔想笑，可以唔使夾硬笑喎！」語氣落足「火藥」。

古仔無辜被鬧後，便向丁丁解釋店舖正參加商場舉行的「微笑行動」，自己要一直保持微笑，還解釋為何不斷推銷：「其實我本身係sales嚟，sell嘢係我嘅責任，乜有錯㗎咩？」到丁丁行去收銀處付款後，古仔自我檢討：「唔係吖，我有笑㗎。」當丁丁離開店舖時，撞正上司Jeffrey巡商場，Jeffrey質疑她「蛇王」購物，嚇到手震的丁丁急中生智，聲稱自己是做臥底去監察「微笑行動」是否有效：「完全唔work，你睇下佢（古仔），完全唔識笑㗎！」

可是，Jeffrey望入店內，只見古仔笑到見牙不見眼，到他親身上陣試古仔的服務態度時，古仔更盡顯好客之道，勁好口大讚Jeffrey：「男性嚟講，你用lotion都算專業呀！」測試完畢後，Jeffrey即反駁丁丁：「唔係喎，好有禮貌，係咪你有問題呀？」古仔望見丁丁被上司話兩句後，還笑住向丁丁揮手「贈興」，場面搞笑。

古仔上次亮相BBO，是半年前作客旅遊真人騷《尋泰記》，當時混血肥仔看新聞得悉古仔身在泰國，膽粗粗踩入泰國天下一公司，請對方拍旅遊節目，節目中2人與丁丁玩轉曼谷各大熱門旅遊地點及活動，製造不少有趣畫面。

（即時娛樂）