歐倩怡重申沒婚內出軌 與前夫仍關係友好 為掙錢頻撲搵工 (17:21)

郭晉安與歐倩怡今年5月宣布離婚，回復單身的歐倩怡接受網台節目訪問時稱4年前曾患重感冒，半夜呼吸困難、失禁兼狂嘔，攬着痰罐暈了，但枕邊人沒叫救護車，她醒後去醫院檢查，發現肺部及身體其他器官都有炎症，吃了半年藥才好。不過，郭晉安後來接受傳媒訪問時指歐倩怡所說的不是事實，他未就此事跟前妻聯絡，難控制別人說什麼。

歐倩怡今天（15日）以營養師身分錄影HOY TV 節目《健康關注組》，談到被網民質疑說謊時表示︰「我20年沒做幕前工作，以後會小心點。其實，我只是說出個人感受。算吧，已過去了﹗我不是這樣，認識我的人也知道我不是這樣，會為我感到不值。」她強調與郭晉安離婚的原因是溝通問題，絕非外界所指是因為她出軌而離婚。歐倩怡說︰「我與郭生（郭晉安）仍是好朋友和家人﹗家家有本難念的經，如一匹布長，很難三言兩語道出問題所在。我知道有很多謠傳，我沒有新戀情，覺得毋需回應不是事實的事。我不抗拒再拍拖，要看緣分。」歐倩怡目前一個人搬到一個細單位獨居，子女跟前夫生活，大仔已到英國留學。她打算中秋節和13歲細女食飯︰「我上星期和女兒在跳舞學校一同上台表演，她想當舞蹈員，我沒所謂，她喜歡就可以。」歐倩怡被問到是否已放下離婚傷痛時說︰「已時隔幾年，應該都丟淡了，所有事已溝通好。」

她坦言近20年沒在幕前工作，日後會否唱歌、演戲要看緣分。歐倩怡表示︰「常聽到別人說世界已不同，我有點脫節，擔心能否應付，所以會先在營養師工作方面發展。我之前在中醫診所返工，7月時已回復自由身，現在擔任講座講師，亦會到診所擔任諮詢工作。我很喜歡做研究，希望可以到大學參與研究工作，繼續學習。我真的很需要錢，現在經濟不好，全香港人都等錢用吧﹗我16歲入行，但打工和以前當藝人很不同，現在才第一次感受到打工仔辛酸。我沒做正職，要頻撲找工作，任何掙錢機會也需要。」

（即時娛樂）