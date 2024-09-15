《天蠶變》徐少強病逝 享年73歲 大俠形象深入民心 (17:07)

憑經典武俠劇《天蠶變》「雲飛揚」一角爆紅的男演員徐少強，驚傳本月初因患食道癌在北京離世，享年73歲。徐少強女兒徐頴堃被問到父親離世一事，她說：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理呢件事，其他唔回應太多喇，麻煩晒你哋。」徐頴堃在社交平台限時動態，貼出張學友金曲《你是我今生唯一傳奇》，並留言"I Love You！"

徐少強經歷3段婚姻，首任妻子叫張小鳳﹑第二任妻子叫何淑寬﹑2人育有兒子徐亦東，徐少強跟雪梨的感情於1982年開始，當時徐少強仍未離婚，便與雪梨拍拖，兼未婚生子，2人兒子徐偉棟和女兒徐頴堃。到2005年，徐少強再娶一名較自己年輕30年的內地舞蹈員，婚後育有一對子女。

徐少強入行逾半世紀，在1972年他考入邵氏電影公司第三期訓練班當演員。出道初期是龍虎武師，而70年代流行武俠片，徐少強經常在電影中，以大俠形象出現。至1976年他演出麗的電視《七俠五義》中「展昭」一角後獲電視台賞識，對方有意羅致他由部頭合約，轉為基本合約演員，但未能成事。

1979年，徐少強憑演麗的電視武俠劇《天蠶變》一劇中的「雲飛揚」聲名大噪，名氣遍及台灣。該劇令當時在收視方面處於劣勢的麗的電視，一度擊敗無綫電視，迫使對方腰斬同期黃金時段節目。

徐少強入行至今，已參演逾百部影視作品，早期他演大俠為主，後期改為演反派。比較突出的角色是1992年在《武狀元蘇乞兒》飾演大反派「趙無極」。

（即時娛樂）