謝安琪稱腦退化症父親生活多笑料︰家人體諒能有助病情 (18:29)

謝安琪（Kay）今天（15日）出席關於腦退化疾病檢討及社區支援計劃活動時，表示父親患上腦退化症，目前正接受藥物治療，加上家人體諒能有效幫助病情，因此父親也生活得開心。她說︰「爸爸現在好醒，在生活上發生很多笑料。我擔心他忘記吃藥，他有時又會扮無記性。我看到他的帳單，知道他食了茶餐、甜品和雪糕，但他對我說什麼都沒食過。他有時去茶餐廳會跟其他茶客搭枱聊天，然後幫同枱茶客買單。曾有茶客在Ig私訊我，說多謝我爸爸，原來爸爸跟茶客介紹謝安琪是他女兒。怕不怕被爸爸爆秘密？茶客讚爸爸很精靈健康，我沒追問他，我問他又扮忘記了。」

談到早前與丈夫張繼聰帶細女張靖到日本旅行，Kay表示大仔張瞻為考大學備戰沒同行，細女難得能獨霸爸媽非常開心。她說︰「大仔在妹妹出世前，已得到爸媽天王式照顧10年，今次細女終於有機會單獨得到爸媽寵愛，開心到已要求下一個旅程。大仔很體諒，沒扭計，我們帶了很多手信回來給他。」Kay表示張瞻同時報考外國和本地大學，看看能否獲取錄。 她讚兒子努力讀書，自己沒再給壓力。Kay被問到會否不捨得兒子到外國升學時說︰「暫時不想太多。今次沒帶他去旅行，我已很心悒。我其實不介意陪他讀書，但他未必想。他長大了，可能想有個人空間，我要通氣。我跟兒子是好朋友，他暫時也常帶我出席朋友活動。」

呂爵安（Edan） 承認正追求林明禎，Kay說︰「我都認識他們，但沒探聽。他們都是好人，我都喜歡他們。阿聰有跟Edan打波，Edan也曾來我家吃飯，他很乖仔。我們應給他們空間自由發展，輪不到我們給予意見，總之他們開心，我就開心。」

（即時娛樂）