我談的那場戀愛｜鄧麗欣角色搶鏡 網民強烈要求拍「瓊姐外傳」 (19:05)

《毒舌大狀》導演吳煒倫在社交平台，讚該戲是久違了的有美學角度的戀愛喜劇。（吳煒倫fb截圖）

《我談的那場戀愛》開畫票房破100萬。（《我談的那場戀愛》Ig圖片）

《我談的那場戀愛》已上映中。（《我談的那場戀愛》Ig圖片）

鄧麗欣和MC在戲中有不少對手戲。（《我談的那場戀愛》圖片）

鄧麗欣在《我談的那場戀愛》演的「瓊姐」一角相當搶鏡，網民集氣要求拍「瓊姐外傳」。（《我談的那場戀愛》﹑鄧麗欣Ig圖片）

由吳君如﹑MC張天賦﹑鄧麗欣（Stephy）和陳輝虹等合演的電影《我談的那場戀愛》已上映，甫開畫成為單日及開畫票房冠軍，票房破100萬。Stephy戲中演「瓊姐」一角，風情萬種勁搶鏡，不少觀眾看完也讚Stephy演得好，而且索到爆﹗

《我》的官方Ig昨天（14日）也發文表示：「《我談的那場戀愛》瓊姐外傳？收到好多強烈被瓊姐吸引的訊息，咁就等小編幫下大家，希望呢個訊息能被導演同瓊（Stephy）看見啦﹗」

至於《毒舌大狀》導演吳煒倫在社交平台讚該戲是久違了的有美學角度的戀愛喜劇，同時他也讚Stehpy原來可以有這樣演出：「由角色到演繹都是神來之筆。女人的魅力真的不可思議。」

吳煒倫寫道：「《我談的那場戀愛》，『爛衫戲』多，很久沒有在電影院看到亮麗的電影。服裝與場景令人眼前一亮，劇本同樣流麗優雅，寫的雖然是一個騙局，劇情上男女主角沒有真正的愛情發生，但二人其實都相信愛情，渴望戀愛，這就是此電影最奇妙的地方。好的動作電影看完會有熱血沸騰的感覺，愛情電影看完就應該有想戀愛的衝動；不是跟劇中人談戀愛，而是步出戲院後，有想去愛與被愛的感召。

何妙祺與陳慶嘉組合的成品，讓我想起當年UFO 的電影。那是一種很久沒有看過的品味。這電影的共鳴感並不來自男女主角那非真非假的愛情，而是來自愛情的本質。最假的戀愛，也可能有最真的一面。

真的好假的好，愛情的重點並不一定在於真假，但一定來自觸動。以這個角度來說，其實這電影要說的不單止戀愛，更是電影本身。《我談的那場戀愛》，亮麗精緻，絕對能勾起女人心底裡那份戀愛感應，在今時今日的電影中，實在難能可貴。」

（即時娛樂）