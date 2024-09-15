徐少強病逝｜袁文傑憶拍劇往事︰他穿上古裝真是無人能及 (19:10)

憑《天蠶變》「雲飛揚」一角爆紅的徐少強月初在北京離世，生前患食道癌，享年73歲。徐少強女兒徐頴堃說家人正在處理事件，不回應太多。曾與徐少強合作的袁文傑在社交平台發文悼念，他表示︰「徐大俠走了！兒時很喜愛《天蠶變》這套劇集，最喜愛的就是主角雲飛揚，雖然後來換了人選（顧冠忠先生）繼續，但徐大俠很長很長一段時間在自己心裏面都是無可爭議的『第一位』大俠！就是這種心情，一直到自己在亞洲電視，第一套劇《雪花神劍》，估不到竟然有機會和大俠一同演出，實在相當震撼，終於能夠跟大俠同場了！雖然真正的對手戲並非太多，但這樣的一個人站在自己面前感覺是很奇妙的！」

袁文傑稱徐少強有種武俠劇江湖人物味道︰「我覺得當年的亞洲電視一些的前輩師兄真的有一種武俠劇江湖人物的味道，或者換一個角度來說，似是穿上時裝的古代人！一往這方面想，第一位在腦海浮現的人物必定是徐大俠，每次一樣，是第一位！拍攝《雪花神劍》時，記得有一幕戲是大俠、恭如（楊恭如）和我同場，我好記得之前曾經同恭如講過：我很仰慕大俠的，覺得他穿上古裝真是無人能及...... 結果是恭如在大俠面說我很欣賞他很仰慕他，當然恭如是開玩笑，卻令我不好意思，大俠呢？大家可以想像一下一個大俠會有怎樣的反應...... 不過這也是我唯一一次能夠跟大俠合作，首先要多謝監製蕭笙叔給予我這個機會，也感恩當日有這樣的一個幕前班底，簡直就是可一不可再。大俠，一路好走！」

（即時娛樂）