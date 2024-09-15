港姐2024｜楊梓瑤膺「才藝女神大獎」 吳芷靖甩劍執生 獲江美儀讚賞 (21:32)

《2024香港小姐競選》決賽今晚（15日）在將軍澳電視城舉行。15位佳麗在才華表演大對決，她們施展渾身解數，彈琴﹑唱歌﹑空中瑜伽﹑擊鼓﹑耍劍及跳扇舞等。10號吳芷靖表演耍劍時一度失手，不慎將劍跌落地，但她立即執生把劍舞完成，江美儀曾帶吳芷靖出外拍外景，大讚她表現淡定，懂識應變，就算甩劍亦沒有亂陣腳；14號年僅21歲的楊梓瑤表現京劇和扇舞相當出色，其中有做一字馬動作，最後她獲得「才藝女神大獎」。

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（即時娛樂）