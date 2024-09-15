港姐2024︱冠軍倪樂琳自詡口才優勝 最想睡覺食快餐慶祝 (23:59)

《2024香港小姐競選》三甲今晚（15日）誕生，冠軍是倪樂琳，亞軍及季軍分別是梁嘉莹及楊梓瑤，梁嘉莹同時奪得「最上鏡小姐」，楊梓瑤亦獲頒「智囊百選女神大獎」及「才藝女神大獎」。王汛文則成為今屆的友誼小姐。

倪樂林受訪時稱超級開心，感謝大家給她「翻版李嘉欣」外號，因而得到更多關注，同時感謝網民投票支持。她透露決賽前夕收到網友拍攝的片段鼓勵，但因怕變喊包，打算今晚回家後才打開觀看。對於自己是否因口才好而勝出，倪樂林說︰「我覺得這是原因之一，港姐講求美貌與智慧並重，其實其他佳麗也表現好好。」談到她於宣布結果前在台上落淚，倪樂林表示︰「曾說過不想在台上哭，但因師姐上台支持而感動落淚。」她被問到會如何慶祝時稱很想睡覺及吃快餐。

梁家莹雖未能奪冠，但沒覺得可惜。她說︰「我覺得自己表現好好，但每人評分不同。我覺得自己今晚有100分，很滿意才藝表演打鼓時的眼神。」她直言對自己有信心，從小到大都被朋友讚上鏡，因此早預計能贏得「最上鏡小姐」。至於是否也預計能入三甲，梁家莹說︰「宣布四強時，我最緊張，之後就安心很多。」

季軍楊梓瑤大豐收，全晚共奪3個獎。她坦言感到意外︰「沒想過會有3個獎那麼多，也沒想過能入三甲，因此心情很興奮。」對於未能奪冠，楊梓瑤認為是輸口才，答問題時因太緊張不知自己在說什麼。談到她在台上回答「雙餸飯」問題時，稱會選擇楊枝甘露成為其中一個能代表香港的餸，令觀眾嘩然，楊梓瑤說︰「我曾在TVB吃過兩餸飯，知道是什麼來的。選擇楊枝甘露是為了搞笑，也因為我很喜歡吃。」

（即時娛樂）